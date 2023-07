Além de Lair Rennó: Relembre caso em que ex-apresentadora da Globo ganhou indenização milionária

Carina Pereira, ex-apresentadora da Globo, também ganhou indenização milionária da emissora

Lair Rennó, que apresentava o Encontro no período em que Fátima Bernardes ainda era a comandante do programa matinal, ganhou na Justiça uma indenização de R$ 9 milhões na última quarta-feira, 5, após processar a Globo, alegando que não recebeu tudo o que tinha direito após sua demissão, em 2020. O ex-apresentador, porém, não foi o único que venceu um processo contra a emissora após deixar os estúdios. Relembre quando Carina Pereira, antiga apresentadora da Globo, também ganhou indenização milionária da rede.

Conhecida por apresentar o Globo Esporte Minas, Carina Pereira passou mais de seis anos na emissora antes de sua demissão. Segundo informações do portal Hugo Gloss, a ex-apresentadora moveu uma ação trabalhista contra a Globo , na qual acusava a rede de sexismo, e venceu o processo em 2022, com uma indenização de mais de R$ 1 milhão.

"Oi gente! Até que enfim postei o vídeo, hein! Aqui tem um pouco da minha história na TV, tem desabafo e tem agradecimento! Obrigada por se preocuparem comigo. Eu sou muito grata por todo carinho que recebo e recebi. E me desejem muita luz para Deus iluminar o meu caminho! Obrigada a todos de todo coração! E o futuro? O futuro é hoje!", compartilhou a apresentadora na época em que sua demissão foi anunciada, pelas redes sociais.

No vídeo junto com a postagem, Carina Pereira destacou: "Eu nunca escondi nada de ninguém. E aí quando eu saí, muita gente ficou perguntando porque eu saí, ou ficaram tipo: 'Sinto muito, é uma pena'. E eu queria contar um pouco da história, porque não era para sentirem pena de mim. Eu estava aliviada. Foi algo bom que aconteceu na minha vida e eu já estava me planejando".

"Eu espero contribuir de alguma forma para a vida de alguém que possa estar vivendo uma situação parecida com a minha, que possa falar, que possa lutar pelos seus direitos. E, às vezes, para alguém que está fazendo o outro sofrer e não tem noção do quanto está sendo cruel, pode ser um alerta. Tomara que sirva de alerta ou de inspiração para alguém", acrescentou a ex-apresentadora da Globo.