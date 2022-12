Além de Bianca Andrade, saiba com quem João Guilherme já viveu affair

Solteirão, o ator João Guilherme já ficou com Bianca Andrade e várias outras famosas

O ator João Guilherme (20) voltou a ser assunto nas redes sociais após circular um boato sobre sua intimidade. Desta vez o filho do cantor Leonardo (60) estaria vivendo um affair com Bianca Andrade (27). Essa seria a segunda vez que o bonitão teria trocado alguns beijos com a influenciadora.

Conforme informações do jornal Extra, os dois teriam se reaproximado durante uma viagem com amigos para Maracaípe, em Pernambuco. Em clima de muita curtição, eles teriam a noite juntinhos, confirmando rumores do romance.

Mas vale lembrar que a ex-BBB não foi a única famosa com quem João já viveu um affair. Com fama de pegador, o rapaz mostrou que seguiu os passos do pai e conta com uma lista recheada de personalidades em seu currículo . Confira algumas das celebridades que já beijaram o ator:

Larissa Manoela

João tinha apenas 13 anos quando começou seu relacionamento com Larissa. Os dois se conheceram durante as gravações da novela Cúmplices de um Resgate, do SBT. Eles ficaram juntos por um ano.

Jade Picon

João e Jade viveram um relacionamento de três anos. Eles iniciaram o namoro em 2019 e apenas terminaram meses antes da influencer ser convidada para o BBB 22. Na época, eles afirmaram que estavam em momentos diferentes em suas vidas.

Viih Tube

Os dois tiveram um momento juntos no final de 2021, quando Viih Tube terminou seu relacionamento com Lipe Ribeiro. Na época, eles foram flagrados aos beijos em uma festinha.

Yasmin Brunet

Durante a festa de aniversário de Luísa Sonza, o ator também foi flagrado aos beijos com Yasmin Brunet. Mesmo com toda a discrição dos dois, o momento de intimidade foi descoberto após vazarem vídeos deles aos beijos.

Luísa Sonza

A cantora também está presente na lista das famosas que beijaram João Guilherme. Em fevereiro deste ano ela confessou que os dois tiveram um momento à dois, mas não deu maiores detalhes. "Ele beija bem", afirmou.

Gkay

Durante a Farofa da Gkay 2021, a influenciadora foi atrás de João Guilherme e realizou seu desejo de beijar o garoto. Em entrevista, ela confessou que eles se divertiram no popular dark room do evento.

Duda Reis

Os dois até levantaram suspeitas de um namoro, já que foram vistos mais de uma vez juntos. Sem problemas em falar sobre sua intimidade, João confessou que os dois vivem uma "amizade colorida".

Flavia Pavanelli

Em conversa com Matheus Mazzafera, o ator também revelou que já ficou com Pavanelli, conhecida por seu relacionamento com o funkeiro Kevinho. O affair aconteceu antes dele começar o namoro com Jade.

Vanessa Lopes

O affiar foi confirmado pelo próprio ator, que revelou interesse em ficar novamente com a tiktoker: "Já peguei e pego de novo. Ela é bonita, ela é legal e dança bem".