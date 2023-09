Alcione Albanesi, Fundadora da 'Amigos do Bem', ganha destaque em evento da ONU

A empresária Alcione Albanesi participou do 'SDGs in Brazil', na sede das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos

Fundadora da Amigos do Bem, Alcione Albanesi participou do 'SDGs in Brazil' que aconteceu na última semana, na sede das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos. Ela estava acompanhada de Shara Leite, jovem atendida pela ONG.

No evento promovido pelo Pacto Global da ONU no Brasil, Alcione apresentou os resultados do trabalho de transformação social que Amigos do Bem tem realizado ao longo de três décadas no sertão nordestino, uma região marcada por desafios socioeconômicos. Atualmente o projeto social atende mais de 150 mil pessoas por mês.

Quem também marcou presença no evento, organizado para discutir temas ligados à Agenda 2030, como clima, água, equidade de gênero, equidade racial, salário digno, saúde mental e anticorrupção, foi Maria Júlia Coutinho, a jornalista e apresentadora do Fantástico, da Globo. Ela comandou as rodadas de conversas sobre o avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Confira as fotos:

Da esq. para direita - Shara Leite, jovem atendida pela Amigos do Bem;

jornalista Maju Coutinho e Alcione Albanesi

Foto: Divulgação Acervo Amigos do Bem