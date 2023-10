Aisha Jambo estreia em série do Globoplay e exalta representatividade: 'História de transformação'

Em entrevista à CARAS Brasil, Aisha Jambo contou desafios da série A Divisão e revelou novos projetos da carreira

Com arte dos pés à cabeça, Aisha Jambo (37) estreia na terceira temporada da série A Divisão (Globoplay) na pele de Andrea, policial do núcleo de inteligência e investigação. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz exalta a representatividade da trama e ainda conta novos projetos que estão por vir.

"Me sinto muito grata por perceber que eu faço parte dessa história de transformação dentro do audiovisual, que impacta muitas mulheres no Brasil", diz Aisha Jambo, que acrescenta que 71% do elenco de A Divisão é composto por pessoas negras .

A artista conta ter feito um grande laboratório com o elenco, e estendido o período de preparação até cursando aulas de tiro. Além disso, Aisha conta que o set de filmagens contava com policiais e ex-traficantes que os ajudaram a contar as histórias da melhor maneira possível.

"A maioria [das personagens que eu já fiz] são mulheres fortes, e a Andrea não é diferente", acrescenta. Para ela, sua personagem na série produzida pela AfroReggae poderá causar identificação em muitas outras brasileiras, por sua inteligência, objetividade e autenticidade.

Apesar do projeto recente, Aisha conta que já via o movimento de representatividade ganhar importância há anos atrás com as diversas personagens que fez, em trabalhos como Cabocla, Alemão e até mesmo Malhação, com a marcante Naomi.

Na época em que as temporadas do folhetim juvenil foram ao ar, a atriz tinha cerca de 15 anos e diz que não imaginava que aparecer na TV com seu cabelo natural poderia se tornar um diferencial para tantas jovens que a assistissem.

"Acredito que ali foi um pontapé para que muitas meninas começassem a se ver diferente, a não ter tanta vergonha do cabelo enrolado, crespo. O cabelo é uma escolha pessoal, se quiser ter o cabelo alisado é direito de todo mundo, mas naquela época era uma imposição."

Ela conta que teve a possibilidade de aceitar suas características porque sua mãe, a harpista Vanja Ferreira, já havia passado pelo movimento de parar de alisar o cabelo. "Eu acho lindíssima a estética negra e toda essa versatilidade, é uma forma de se expressar e por sua voz no mundo."

Aisha é filha de Ferreira e do músico húngaro-brasileiro Jolt Telek. Formada em dança pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ela conta que a relação com os pais a deram uma visão importante sobre a arte, que ela transmite através de seus trabalhos e redes sociais. "A arte é um convite para contemplar e refletir sobre a vida. Acredito na arte-educação. A arte educa, cura, alimenta e salva."

Para o futuro, ela espera o lançamento da comédia romântica Casos e Casais, ao lado do ator Bruno Garcia; e do curta-metragem Neguinho, que promove um debate sobre racismo. Além disso, Aisha também poderá ser vista em um episódio da série Sweet Magnólia, como uma atriz portuguesa.

Em paralelo ao trabalho na frente das câmeras, a artista se uniu a Alexandre Avancini para contar a história de Mercedes Baptista, a primeira bailarina negra do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Apesar de o projeto estar na fase de produção, Aisha não esconde a animação.

"É uma grande referência, conheci quando estava no curso de dança contemporânea na UFRJ. Achei uma história linda e, até então, eu não conhecia e me surpreendi. Estamos em uma etapa de pesquisa, levantando a obra dela e escrevendo, já temos os direitos do livro. Até estou trabalhando a minha ansiedade, porque não adianta, são muitas etapas", conta.

CONFIRA TRECHO DE AISHA JAMBO EM A DIVISÃO, SÉRIE POLICIAL DO GLOBOPLAY: