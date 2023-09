As Aventuras de José e Durval: último episódio chega ao Globoplay

Globoplay anuncia o lançamento do último episódio da série As Aventuras de José e Durval

A série As Aventuras de José e Durvalacaba de ganhar o seu último episódio, que chegou ao Globoplay nesta sexta-feira, 22. A atração contou a história do início da carreira da dupla Chitãozinho e Xororó, da infância até o início do sucesso, em oito episódios, que já estão disponíveis no aplicativo.

A série foi protagonizada por Rodrigo Simas e Felipe Simas, que interpretaram os personagens na fase adulta, e pelos atores mirins Pedro Tirolli e Pedro Lucas. No lançamento da série, os atores falaram sobre o projeto.

“Nós não conhecíamos a história deles. Quando pegamos o roteiro, passamos a entender o contexto em que viveram, as dificuldades e superações. Não fazíamos ideia do que tinham passado para chegar aonde chegaram”, analisa Felipe sobre a trajetória dos músicos. Sobre fazerem essa dobradinha como irmãos também na ficção, Rodrigo destaca como a intimidade deles contribuiu para a trama e construção dos personagens. “Essa nossa cumplicidade da irmandade é refletida em cena, levamos isso para vivenciar a história deles. Foi uma experiência única, que vamos levar para o resto da vida. Como irmãos, como atores, como artistas”.

E Felipe completou: "Trabalhar com o Rodrigo sempre foi o lugar mais seguro com relação ao projeto. Estar junto com o meu irmão nessa série me trouxe muita confiança. Desde o início, prometemos que toda vez que pegássemos o roteiro, estaríamos juntos, para entendermos, sentirmos e nos olharmos. Me lembro quando o Rodrigo assistiu a todos os episódios e me contou que sentiu que estávamos muito conectados. Ouvindo isso, entendi todo o processo que passamos e vivemos. Às vezes, nem parecia que estávamos em cena. Ficávamos 24 horas por dia juntos, tudo o que vivemos fez parte do processo de criação. Temos linhas artísticas enraizadas no mesmo lugar, com vertentes diferentes, cada um foi por um caminho, pela sua escolha. Só que nos reconhecemos muito pelo olhar, pelo toque, pelo abraço, pela respiração, pela fala.".

View this post on Instagram A post shared by CARAS (@carasbrasil)

Rodrigo Simas e Felipe Simas guardaram recordações das gravações

Nos bastidores da série, Rodrigo Simas e Felipe Simas contaram que guardaram itens de recordação do projeto. "Eu guardei dois pedaços de aplique, de uma cena de briga que fizemos. Me lembro que nos embolamos na lama e, no fim do dia, fomos para a caracterização, começaram a tentar desfazer o nó. Tentaram, tiraram vários apliques e sobraram dois completamente embolados. Achei significativo, cortei e guardei", disse Felipe.

E Rodrigo completou: "Também tenho a nossa paleta do dia em que tocamos “Evidências” em uma das cenas. É outra lembrança que vamos guardar para sempre, foi um dia muito especial. É um hino do Brasil e estávamos ali cantando. Olha a responsabilidade e o privilégio que tivemos nesse momento. Não tem ninguém que não cante junto quando toca essa música".