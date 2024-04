Ainda casada, Deborah Secco chocou com habilidade com parte íntima: 'Fumo'

Foi a gota d'água? Deborah Secco chocou nos últimos dias ao contar que fuma cigarro, joga bolinhas e mais com sua parte íntima

A atriz Deborah Secco deu o que falar nos últimos dias com algumas revelações sobre as habilidades que desenvolveu com sua parte íntima. Antes de anunciar o fim de seu casamento com Hugo Moura, ela participou do Surubaum, programa de Giovanna Ewbnak e Bruno Gagliasso.

Durante a participação, a famosa abriu o jogo e surpreendeu com novas informações sobre sua intimidade. Dessa vez, a artista contou que consegue fumar cigarro e até jogar bolinhas de pingue-pongue com sua parte de baixo.

"Eu fiz aula por muito tempo, e eu consigo gozar sem encostar em mim. Eu arremesso bolinhas de pingue-pongue, fumo cigarro [com a vagina]", comentou sobre ter feito pompoarismo, exercícios que fortalecem o assoalho pélvico, por nove anos.

Ainda durante o bate-papo, ela surpreendeu com mais revelações sobre sua intimidade. "Eu amo dar o c*. Acho gostosíssimo. Tenho inclusive uma aula de como fazer sem doer. Para mim, o sexo anal incha o meu clitóris, aí encosta no clitóris, eu gozo. Então o sexo anal para mim é legal, muito prazeroso. Não faço por pressão masculina, faço porque é legal para mim", declarou.

É bom lembrar que, nos últimos meses, ao surgirem boatos de uma possível crise no relacionamento "negociado" deles, Deborah Secco optou por não expor mais o marido após fazer várias declarações picantes sobre sua intimidade com ele na cama.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Deborah Secco se pronuncia após fim do casamento

Algumas horas depois do fim de seu casamento virar notícia, a atriz Deborah Secco se pronunciou pela primeira vez na rede social. No antigo Twitter, a famosa compartilhou como acordou nesta quinta-feira, 04.

Agora solteira, a artista, que ficou desde 2015 casada com o ator Hugo Moura, com quem teve a filha Maria Flor, de 9 anos, falou que despertou com um desejo e não escondeu que está na pista novamente para fazer a fila andar. Saiba mais aqui.