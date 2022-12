Agatha Moreira curte praia com amigos em dia de muito sol

Flagrada por fotógrafos na praia, Agatha Moreira foi simpática com paparazzis na areia do Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira, 15, o sol decidiu não dar trégua! E para curtir o dia de calor, a atriz Agatha Moreira (30) se refrescou com os amigos nas águas e se divertiu na praia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Super simpática, a atriz acenou e sorriu para os paparazzis que a flagraram aproveitando o dia no local. A gata apostou em um look simples, com óculos de sol, boné para proteger do sol e uma roupa de mergulho na parte de cima do biquíni.

Para aproveitar o dia, ela estendeu a canga na areia da praia para pegar um sol, mexendo no celular e colocando o bronze em dia.

Agatha Moreira aproveita praia - Créditos: Fabricio Pioyani / AgNews

Agatha Moreira aproveitou a tarde de segunda-feira, 12, com seu namorado Rodrigo Simas (30). Em um dia ensolarado, ela e o amado, que estão juntos desde 2018, foram vistos trocando beijos e carinhos. Além disso, estiveram na companhia de Yanna Lavigne e das filhas da atriz, Madelena (5) e Amélia, de 10 meses.