Affair de Neymar Jr, Jéssica Turini chega em Paris para o réveillon

Jéssica Turini, que é apontada como affair de Neymar Jr, vai passar o réveillon em Paris, na França, que é onde ele mora

Depois de ir para a Copa do Mundo do Catar, a influenciadora digital Jéssica Turini está em Paris, na França. Há algum tempo, ela é apontada como a atual affair do jogador de futebol Neymar Jr. Assim, a ida dela para a capital francesa só aqueceu os rumores de que eles possam passar o réveillon juntos.

De acordo com o Jornal Extra, Turini pode ir em uma festa de Neymar Jr com outros convidados na virada de ano. Ela chegou em Paris na quarta-feira, 27. Neste ano, o atleta deverá passar o Ano Novo em Paris por causa dos seus compromissos com o time PSG, que está em temporada do Campeonato Francês. Assim, ele não poderá vir ao Brasil para reunir os seus amigos por aqui.

Jéssica Turini tem 30 anos e vive em São Paulo. Ela já foi candidata a Miss Espírito Santo e administra a empresa automotiva da família.

Vale lembrar que Neymar e Jéssica ainda não se pronunciaram sobre os rumores de romance.