Afastada da internet, Vanessa Lopes é vista deixando academia em São Paulo

Afastada da internet desde sua desistência do BBB 24, Vanessa Lopes é vista saindo de academia em São Paulo na companhia de seus pais; confira!

Em recuperação após sua desistência do BBB 24, da Globo, a influenciadora digital Vanessa Lopes fez uma rara aparição pública nesta quinta-feira, 14. A ex-sister foi vista deixando uma academia em Itaim Bibi, bairro nobre de São Paulo, na companhia de sua família.

Nos cliques, Vanessa apareceu agarradinha em seu pai, Alisson Ramalho, que também estava malhando com a filha. A influencer apostou em um conjunto verde de ginástica e ainda fez questão de acenar e sorrir para as câmeras que lhe flagraram deixando o local. Liziane Lopes, mãe de Vanessa, também foi vista no local.

Vanessa Lopes desistiu de sua participação no Big Brother Brasil 24 em janeiro, poucos dias após o início do programa. A influenciadora foi diagnosticada com quadro psicótico agudo e vem se recuperando longe das redes sociais desde então.

Em entrevista ao Altas Horas no início de março, ela falou um pouco mais sobre o seu processo de recuperação."Eu estou bem. Estou em tratamento., mas ainda estou assustada. A gente admitir que esta doente é assustado, mas faz parte do processo. é assustador para quem tem e para quem fala sobre. é um processo. Estou em tratamento. Estou bem, mas quero ficar maior ainda", disse Vanessa.

Vanessa Lopes ganhou declaração do pai recentemente

No último dia 8, Alisson Ramalho, pai de Vanessa Lopes, usou suas redes sociais para fazer uma homenagem especial para a filha. Ele aproveitou o Dia Internacional das Mulheres para fazer uma declaração para sua herdeira, que recentemente desistiu de sua participação no BBB 24 e vem passando tratamento após ter um quadro psicótico.

Em seu perfil oficial do Instagram, Alisson compartilhou uma série de fotos de Vanessa, incluindo alguns cliques ao seu lado. Na legenda da publicação, ele fez questão de enaltecer a ex-BBB por sua força e coragem.

"Hora de homenagear essa corajosa jovem mulher, você é Luz Filha. Impossível descrever o tamanho da sua força e resistência. Ainda que a vida lhe cause dor, não abandone o seu sorriso, pois ele é a marca da superação, bem como lembre -se: o nosso coração pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus, seu propósito é imensurável Feliz dia das Mulheres, Te Amo!", escreveu ele.