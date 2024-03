Advogado de Rafael Cardoso se pronuncia após investigação contra o ator

Rafael Cardoso é alvo de investigação e presta depoimento em delegacia no Rio de Janeiro. O advogado dele falou sobre o caso

O ator Rafael Cardoso é alvo de uma investigação ao ser acusado de cometer lesão corporal contra um homem. Nesta terça-feira, 12, ele esteve na delegacia para prestar depoimento e estava acompanhado do seu advogado, Alexandre Ramalho. Na saída do local, o advogado falou com a imprensa sobre o ocorrido.

Em conversa com o Jornal O Globo, Ramalho defendeu o seu cliente e explicou a investigação. "O que aconteceu foi uma confusão. Ele chegou ao estabelecimento, estava procurando uma vaga, achou, deu uma freada brusca, e essa pessoa que alegou que foi vítima da violência começou a agredi-lo verbalmente. Rafael foi se defender das ofensas que tinha ouvido. O homem começou a falar um monte de bobagem para ele. Está no teor do depoimento. Depois dessa discussão, Rafael foi apertar a mão dele, e o cara acabou não queria, dizia que ia processá-lo. Ele acabou se irritando, deu um tapa na pessoa, que saiu correndo, tropeçou e caiu. Não teve violência a partir daí", disse ele.

Então, o advogado comentou que o ator estava sob efeito de medicação. "Pode ter tido alguma coisa que ele não lembra, a gente acredita que por conta da medicação. Mas não tem nenhuma animosidade. Foi uma "discussão de botequim", apesar de ali ser um restaurante. O que ele lembra foi isso que ele relatou. A gente pode ter perdido uma coisa aqui ou ali. A gente acredita que por conta de uma mistura da medicação com a bebida pode ter dado essa alteração", afirmou.

Equipe de Rafael Cardoso se pronunciou na época

Logo depois da acusação ser feita, a equipe do ator Rafael Cardoso divulgou um comunicado, no qual o artista disse que estava arrepedindo pela confusão.

"Estamos passando aqui para informar que o ator e empresário Rafael Cardoso está muito arrependido em relação aos últimos acontecimentos e pede desculpas publicamente. O ator estava sob efeito de medicação, mas isso não justifica o erro, e vai responder às consequências em todas as áreas cabíveis. A partir desse momento, ele se recolhe para tratamento de sua saúde. Por conta disso, ficará um tempo longe daqui (Instagram), da mídia, e de seus negócios. Contamos com a boa vontade e solidariedade de todos vocês, amigos, fãs, seguidores e imprensa", informaram.