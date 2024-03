Rafael Cardoso: equipe rompe o silêncio após investigação policial

Equipe de Rafael Cardoso se pronuncia após ele ser chamado para depoimento na delegacia por acusação de agressão: 'Muito arrependido'

O ator Rafael Cardoso foi chamado para prestar depoimento em uma delegacia no Rio de Janeiro após ser acusado de agredir o gerente de um bar. Com a repercussão do assunto, a equipe dele se pronunciou por meio de um comunicado à imprensa.

Na nota oficial, o artista pediu desculpas pelo ocorrido e disse que está arrependido. Inclusive, ele contou que estava sob efeito de remédios.

"Estamos passando aqui para informar que o ator e empresário Rafael Cardoso está muito arrependido em relação aos últimos acontecimentos e pede desculpas publicamente. O ator estava sob efeito de medicação, mas isso não justifica o erro, e vai responder às consequências em todas as áreas cabíveis. A partir desse momento, ele se recolhe para tratamento de sua saúde. Por conta disso, ficará um tempo longe daqui (Instagram), da mídia, e de seus negócios. Contamos com a boa vontade e solidariedade de todos vocês, amigos, fãs, seguidores e imprensa", informaram.

A investigação

O ator Rafael Cardoso virou alvo de uma investigação policial nesta semana. De acordo com o Jornal O Globo, a Polícia Civil espera que ele preste depoimento na terça-feira, 5, por causa de uma confusão em um bar no Rio de Janeiro.

Isso porque ele foi acusado de agredir o gerente de um bar no Rio de Janeiro na última semana. Agora, a polícia vai ouvir as testemunhas e os envolvidos para entender o que aconteceu.

Na hora de fazer a denúncia, o gerente do bar disse que o ator estaria “transtornado" e teria agredido sem motivo. O homem ainda disse que não conhecia o ator e que ele teria chegado ao bar com uma freada brusca do carro.



Atenciosamente. Rafael Cardoso e equipe.