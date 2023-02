Advogada de Jojo Todynho se pronuncia após polêmica envolvendo o ex-marido dela

Advogada de Jojo Todynho revela que medida protetiva contra o ex-marido dela, Lucas Souza, continua em vigor

Nesta sexta-feira, 10, o nome da cantora Jojo Todynho voltou a ser relacionado com o ex-marido dela, o militar Lucas Souza, por causa da troca de farpas entre eles nas redes sociais. Os dois voltaram a se alfinetar por causa do motivo do fim do relacionamento. Inclusive, a advogada dela veio à público para informar que a medida protetiva que ela pediu contra o ex-marido continua vigente.

Nos stories do Instagram, Jojo Todynho compartilhou uma nota escrita por sua advogada para desmentir uma informação dita pelo ex-marido.

“Nota de esclarecimento - Diante dos últimos acontecimentos envolvendo o nome da Jornada relacionado a medida protetiva que foi deferida em seu favor e contra seu ex-esposo Lucas, cabe esclarecer que a decisão foi deferida no dia 12 de dezembro de 2022, sendo ele intimado no dia 16 de dezembro de 2022 para que se mantivesse afastado dela, de seus familiares e testemunhas por quaisquer meios de comunicação, incluída a internet pelo prazo de 90 dias. Sendo assim, a medida protetiva continua vigente uma vez que não houve revogação desta, e o prazo ainda não expirou, razão pela qual o que foi dito por ele ontem no Podcast Chupim, no YouTube, que a 'medida protetiva caiu por terra, 'não tem medida protetiva', 'não vigora mais', não é verdade. Era o que nos cabia esclarecer nesse momento. Nathalia Azevedo”, informou.

Lucas Souza diz que vai processar a ex-mulher

Nas redes sociais, Lucas Souza contou que tem planos de processar Jojo Todynho após declarações dela sobre o fim do casamento deles. "Você vai sim ser processada! Vai ser processada por me expor, expor negócios íntimos meus. Você tem os melhores advogados. Eu vou procurar, nem que eu tenha que dar minhas cuecas, eu vou dar minhas cuecas pro meu advogado pra reconhecer que você é uma mentirosa, que tá mentindo", disse ele.