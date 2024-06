Adriane Galisteu revela mudança na relação após marido assumir controle financeiro

Adriane Galisteu revela que seu casamento mudou depois que seu marido assumiu a gestão do dinheiro da família; entenda o que aconteceu

Adriane Galisteu tem motivos de sobra para comemorar! Além de estar lançando seu novo empreendimento, a modelo e apresentadora revelou que seu casamento com Alexandre Iódice está melhor do que nunca. O motivo? O empresário assumiu a frente e passou a cuidar das finanças da esposa, o que trouxe um impacto positivo para o relacionamento.

Em entrevista ao Portal Terra, Galisteu comemorou o novo negócio da família, já que se tornou sócia de uma rede de clínicas focada em estética facial. Durante a conversa, ela elogiou o marido e revelou que ele é o responsável pelo administrativo e pela gestão financeira da família, enquanto ela se dedica à parte criativa e à imagem.

“Não é fácil, mas um casamento não vive só de tesão e de beijo na boca, precisa de outros pilares. No meu caso, a admiração, a lealdade, a cumplicidade. Então, porque não colocar o negócio junto? Mas, assumo que não é fácil. Tem dias que é gostoso, mas tem dias que é desafiador. Mas, funciona”, disse a apresentadora.

Apesar dos desafios, Adriane revelou que o apoio do marido não apenas impulsionou seus negócios, mas também fortaleceu os vínculos e transformou o relacionamento: “Eu sou casada com um empresário há 15 anos, ele sempre cuidou de perto dos meus investimentos. Ele sempre teve a empresa dele, mas vendeu antes da pandemia”, contou.

“Nesse momento, ele virou meu empresário também. Então, todos os meus novos negócios tem o nome dele, ele é alguém que entende, que tem o tino, eu não tenho isso, sou mais impulsiva, sou mais da imagem. Sobre essa parte burocrática, eu estou muito distante”, disse Galisteu, que revelou aprender muito com Alexandre.

“Quando ele começa a cuidar do meu dinheiro, cara, ele vai botando o meu pé no chão. Eu começo a olhar para o meu dinheiro de uma forma diferente. Eu começo a olhar para a minha empresa pessoal, que não é uma empresa pequena, eu tenho mais de 11 funcionários, de uma forma mais cuidadosa”, ela exaltou o trabalho do marido.

Por fim, Adriane revelou que o filho, Vittório, de 13 anos, já segue os passos do pai: “Ele tenta me ensinar muito, mas tem coisas que não entendo, ao contrário de mim, meu filho já investe na Bolsa. O Alê conversa com ele muito mais do que eu. Porque o Alê é o cara que entende da Bolsa. Ele entende de investimento. Eu tô perto, participo, eu vejo”, contou.

