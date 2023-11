Adriane Galisteu lamenta morte de ex-Power Couple: 'Difícil de acreditar'

Após saber de falecimento de Luana Andrade, Adriane Galisteu lamenta partida da jovem, de 29 anos

A apresentadora Adriane Galisteu lamentou a morte da a ex-participante do Power Couple, Luana Andrade. Ao saber do falecimento da influenciadora nesta terça-feira, 07, a loira postou fotos de quando a assistente de palco do Domingo Legal participou do reality de casais da Record.

Com os cliques ao lado da jovem, de 29 anos, e do namorado dela, o influenciador João Hadad, Galisteu falou sobre a partida repentina da garota, que morreu após uma complicação da lipoaspiração no joelho.

"Tão difícil de acreditar…. Pra mim você será sempre minha gata Power, princesa., linda demais..,. Todo meu amor aos familiares, muita força pra vc @joaohadad meus mais sinceros sentimentos", disse Adriane na legenda do post.

Conforme o hospital, Luana Andrade foi internada na tarde de segunda-feira, 6, para passar pela lipoaspiração com médicos particulares. Durante a cirurgia, ela teve uma intercorrência respiratória e o procedimento foi interrompido. Ela foi reanimada e levada para UTI. Lá, ela teve uma evolução negativa e veio à óbito às 5h30.

Namorado de Luana Andrade lamenta a morte dela

O influenciador digital João Hadad falou pela primeira vez sobre a morte da assistente de palco Luana Andrade, que trabalhava no Domingo Legal, do SBT. Ela faleceu nesta terça-feira, 7, ao passar por uma cirurgia estética de lipoaspiração e sofrer paradas cardíacas. Depois da repercussão do luto pela morte dela, ele fez homenagens nas redes sociais.

"Estou dilacerado e vivendo o meu maior pesadelo. Uma parte de mim foi embora. É com imenso pesar e, muita dor no coração, que eu me despeço da minha Luana, da minha princesa, da minha linda... Foram dois anos ao seu lado e eu não tenho palavras para expressar o quanto eu fui feliz... Construímos uma história linda e vivemos nossos sonhos intensamente. Além de namorada, você é e sempre será uma parceira para além da vida, meu amor", disse ele.

"Hoje, está difícil entender os planos de Deus, e não sei quando e se algum dia irei processar a falta que você fará na minha vida e na vida de uma legião de pessoas que amavam a sua presença. Você é a minha luz, princesa. Peço que continue olhando por mim e por todos nós aí de cima. Sempre te amarei, daqui até a eternidade! Obrigado por tanto, você seguirá comigo até depois do fim. Eu te amo, eu te amo, eu te amo...".