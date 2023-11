Namorado de Luana Andrade fala pela primeira vez sobre a morte dela: ‘Dilacerado'

Namorado de Luana Andrade, João Hadad faz homenagem após a morte dela durante cirurgia estética: ‘Está doendo muito’

O influenciador digital João Hadad falou pela primeira vez sobre a morte da assistente de palcoLuana Andrade, que trabalhava no Domingo Legal, do SBT. Ela faleceu nesta terça-feira, 7, ao passar por uma cirurgia estética de lipoaspiração e sofrer paradas cardíacas. Depois da repercussão do luto pela morte dela, ele fez homenagens nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, ele falou sobre a dor de se despedir dela. "Jamais imaginei escrever esse pronunciamento. Ainda mais, por se tratar da minha parceira de vida que eu tanto amo. Mas estou aqui em respeito a todos que nos acompanham e torciam pela nossa felicidade. Sim, a Luana, infelizmente, nos deixou. Agradeço todo o carinho recebido, todas as mensagens enviadas, mas infelizmente não irei conseguir respondê-las nesse momento. Está doendo muito, portanto peço privacidade e, quando eu tiver forças, apareço para falar com todos vocês. Obrigado a todos", escreveu.

Então, ele fez um post com fotos dos dois em Paris, na França, e falou sobre a parceria deles durante o período de namoro. "Estou dilacerado e vivendo o meu maior pesadelo. Uma parte de mim foi embora. É com imenso pesar e, muita dor no coração, que eu me despeço da minha Luana, da minha princesa, da minha linda... Foram dois anos ao seu lado e eu não tenho palavras para expressar o quanto eu fui feliz... Construímos uma história linda e vivemos nossos sonhos intensamente. Além de namorada, você é e sempre será uma parceira para além da vida, meu amor", disse ele.

E completou: "Hoje, está difícil entender os planos de Deus, e não sei quando e se algum dia irei processar a falta que você fará na minha vida e na vida de uma legião de pessoas que amavam a sua presença. Você é a minha luz, princesa. Peço que continue olhando por mim e por todos nós aí de cima. Sempre te amarei, daqui até a eternidade! Obrigado por tanto, você seguirá comigo até depois do fim. Eu te amo, eu te amo, eu te amo...".

Os dois participaram juntos do programa Power Couple Brasil, da Record TV.

A morte de Luana Andrade

Luana faleceu na madrugada desta terça-feira após sofrer paradas cardiorrespiratórias durante uma cirurgia estética de lipoaspiração em um hospital de São Paulo. O corpo dela deverá ser cremado na quarta-feira, 8.

"O SBT lamenta profundamente o falecimento da assistente de palco do Domingo Legal, Luana Andrade. Segundo informações de sua família, a morte foi decorrente de complicações durante uma cirurgia estética de lipoaspiração, realizada ontem no Hospital São Luiz, unidade Itaim, onde ela não resistiu a paradas cardiorrespiratórias. O SBT, a equipe do “Domingo Legal” e toda a diretoria e demais colegas da emissora expressam grande tristeza pela partida de Luana e desejam força a seus amigos e familiares", informaram.

Luana Andrade tinha 29 anos de idade e era formada em publicidade e propaganda. Ela era empresária, influenciadora digital, modelo e assistente de palco do Domingo Legal. Há pouco tempo, ela fez parte do reality show Power Couple Brasil, da Record TV, ao lado do noivo, João Hadad.