Adriane Galisteu emociona com homenagem para Ayrton Senna em aniversário de morte do piloto

Piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna morreu dia 1 de maio de 1994, após colidir seu carro no Grande Prêmio de San Marino, na Itália

A apresentadora Adriane Galisteu (50) decidiu fazer uma linda homenagem para o piloto de Fórmula 1 e lenda do esporte brasileiro Ayrton Senna, que morreu no dia 1 de maio do ano de 1994, há exatos 29 anos atrás. Em suas redes sociais, a famosa, que chegou a namorar o corredor, e vivia um relacionamento com ele quando ele acabou falecendo, fez questão de reviver a memória do atleta.

“Para sempre”, escreveu Adriane Galisteu, em uma publicação que fez em seu perfil oficial no Twitter. As respostas da postagem foram inundadas de pessoas simpatizando com o luto da apresentadora. “Eu sei a dor que você sente, vivo isso todo dia”, “Vocês dois…”, “Que seu coração seja inundado de boas lembranças” e “29 anos e ainda parece que foi ontem”, são apenas algumas das mensagens de positividade que podem ser vistas enviadas à famosa.

Há exatos 29 anos atrás, Ayrton Senna morria aos 34 anos de idade, depois de perder o controle de seu carro no Grande Prêmio de San Marino, na Itália, deixando um país inteiro de luto. Ele foi campeão da Fórmula 1 três vezes, em 1988, 1990 e 1991.

CASAMENTO FELIZ: Juntos há 13 anos, Adriane Galisteu e Alexandre Iódice continuam apaixonados um pelo outro

Alexandre Iódice e a apresentadora Adriane Galisteu estão juntos há mais de 13 anos. Como fruto do casamento dos pombinhos, os dois tiveram Vittorio, que atualmente está com 12 anos. Ainda bastante apaixonadíssima pelo maridão, ela garante que o relacionamento é baseado na confiança e admiração de ambos.

"Conheci o Ale aos 18 anos, ele acompanhou tudo isso de perto, nem precisava explicar. Ale gosta de mim como sou, do pacote completo, dos erros e dos acertos - e olha que foram muitos! Nosso relacionamento é baseado na admiração e respeito às nossas histórias", declarou.