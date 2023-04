Adriane Galisteu escolhe biquíni inusitado com recorte na calcinha: "Espetáculo"

Aos 50 anos, Adriane Galisteu escolhe biquíni inusitado para férias na Bahia; veja

Aos 50 anos, a apresentadora Adriane Galisteu deixou os fãs impactados ao posar nesta quinta-feira, 27, com um biquíni inusitado durante suas férias na Bahia. A musa exibiu toda a sua beleza em cliques encantadores.

Com um conjuntinho branco sem alças, a musa posou de frente de costas exibindo seu corpo sequinho e definido. Na foto de costas, ela deixou em evidência a calcinha com recortes e o bumbum lisinho que ela ostenta.

Nos comentários, até famosas reagiram ao clique. "Maravilhosa", escreveu a atriz Juliana Paes. "Linda! Natural sem bocão e essas coisas que deixa todo mundo parecendo igual", comentou outro. "Espetáculo de mulher", declarou outro.

Recentemente, a apresentadora contou que pretende ser mãe. Em entrevista à CARAS, a loira abriu a intimidade e revelou que começou a pensar na ideia de uma segunda gravidez após Claudia Raia surpreender com o anúncio de uma gestação aos 55 anos. Na época, muitas pessoas achavam que poderia ser impossível algo do tipo.

" A gravidez da Claudia Raia, aos 55, me animou, acompanhei tudo e falo com ela ", contou Galisteu, que seguiu falando sobre sonhos que ainda pretende realizar: "Também quero me mudar para uma casa, continuar viajando e ser líder de audiência, de cabo a rabo do programa!".

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)

CASAMENTO FELIZ

Alexandre Iódice e Adriane Galisteu estão juntos há mais de 13 anos. Como fruto do casamento, eles tiveram Vittorio, que está com 12 anos. Apaixonadíssima pelo maridão, ela garante que o relacionamento é baseado na confiança e admiração de ambos.

"Conheci o Ale aos 18 anos, ele acompanhou tudo isso de perto, nem precisava explicar. Ale gosta de mim como sou, do pacote completo, dos erros e dos acertos - e olha que foram muitos! Nosso relacionamento é baseado na admiração e respeito às nossas histórias", declarou.