Adriana Lessa relembra violência doméstica em Senhora do Destino: 'Muita coisa já mudou'

Em entrevista à CARAS Brasil, Adriana Lessa refletiu sobre os efeitos de Senhora do Destino e relembrou sua personagem, Rita de Cássia

Adriana Lessa (52), que viveu Rita de Cássia em Senhora do Destino, em 2004, retorna ao ar como a personagem com a reprise da produção, exibida pelo canal Viva. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz relembrou a violência doméstica na trama e refletiu sobre os efeitos da novela: "Muita coisa já mudou".

"Senhora do Destino fala muito sobre a força do povo brasileiro em construir a vida, de se manter digno na sua história. Além da minha personagem também fazer isso, de se manter inteira e viva com a sua força, o núcleo dela também fala sobre violência doméstica, drogas, gravidez na adolescência e amizade", relembrou a atriz de Senhora do Destino.

"Faz algum tempo, mas não faz tanto tempo assim, e muita coisa já mudou. Quando a gente estava apresentando Senhora do Destino, ainda não tínhamos a Lei Maria da Penha. No entanto, muitas mulheres já falavam sobre a questão da violência doméstica e da violência contra a mulher, questão que não queremos que siga acontecendo", acrescentou Adriana Lessa .

Em Senhora do Destino, a personagem da atriz, que vivia um relacionamento com Cigano, interpretado por Ronnie Marruda (67), sofria violência doméstica. Adriana Lessa recordou os bastidores com o colega de profissão e refletiu: "Ele é um grande amigo com quem eu já tinha trabalhado antes, na década de 1990, e um homem completamente respeitoso, respeitável e que - graças a Deus - não tem essa relação violenta. Para nós, é muito importante falar sobre isso. Vivemos em um país machista e racista, então muitas pessoas não querem se assumir nesse lugar. Mas essas questões existem e precisamos combatê-las cotidianamente".

Leia também: Atriz de Senhora do Destino sente repercussão de personagem lésbica até hoje: 'Me chamam de ícone'