Atriz de Senhora do Destino relembra relação com José Wilker: "Era genial"

Em entrevista à CARAS, Gottsha relembrou os bastidores de Senhora do Destino e falou sobre carreira

A atriz Gottsha (53) revelou que tinha uma ótima relação com José Wilker (1944 - 2014) nos bastidores da novela Senhora do Destino, que está sendo reprisada no Canal Viva. Em entrevista à CARAS Brasil, a famosa disse que o global "era genial".

Segundo a artista, que nos anos 90 ficou conhecida como diva do dance music, ela recebeu muitos toques de Wilker para dar uma impulsionada em sua carreira de cantora. Na época, ela estava retomando aos palcos e o colega ficou encantado com seu talento.

"Infelizmente perdemos o Wilker, que era genial, um cara que gostava muito de mim e eu tinha um carinho também. A gente conversava muito sobre cinema e na época eu fiz um show com músicas de cinema e ele me ajudou muito. Ele me deu uns toques muito bacanas", contou.

Depois de mais de 19 anos que a trama de Aguinaldo Silva foi ao ar, Gottsha confessou que não tem muito contato com atores do elenco, mas que adoraria fazer uma confraternização com todos.

"Eu tenho mais contato com o Aguinaldo Silva, do que com todos os atores da novela. Mas sempre que a gente se encontra, é sempre com muito carinho, respeito e amor. Eu adoraria reencontrar com essas pessoas novamente", disse.

Leia também: Diva pop dos anos 90, atriz de Senhora do Destino relembra hits: 'Fui exportada'

Em Senhora do Destino, Gottsha interpretou Crescilda, uma das funcionárias da loja de Maria do Carmo. Em meio ao momento de nostalgia, ela apontou que o folhetim foi algo especial: "Foi uma novela que marcou um momento feliz, de tudo. Já tivemos muitas boas novelas, mas essa com Nazaré Tedesco e Maria do Carmo, foi inesquecível. Marcou todo o Brasil".

Atualmente Gottsha tem focado no teatro musical em paralelo à carreira de cantora. Em junho, por exemplo, ela retorna aos palcos com a montagem brasileira do musical Mama Mia, o qual ela destaca como um verdadeiro sucesso.

"É o musical mais feliz de toda a minha carreira. A gente sente a plateia completamente na nossa mão, cantando, rindo, chorando. É o musical de maior sucesso que já fiz . Ta sendo um afago no meu coração e na minha alma. Porque é realmente espetacular", declarou.