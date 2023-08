Atriz de Senhora do Destino, Gottsha revela como perdeu 18 kg

Conhecida por ter atuado em Senhora do Destino e no musical Mamma Mia!, Gottsha conta o que fez para emagrecer cerca de 18 kg

A atriz Gottsha ficou marcada na memória popular ao interpretar a personagem Crescilda na novela Senhora do Destino, de 2004, e também ao dar um show no palco do musical Mamma Mia!. Agora, ela contou que perdeu 18 quilos nos últimos tempos e contou o que fez para emagrecer.

Em entrevista no Jornal O Globo, a estrela revelou que passou por um período de reeducação alimentar e se dedicou aos exercícios físicos. Além disso, ela fez hamronização facial. “Meu emagrecimento foi com foco na saúde. O corpo vai pedindo socorro, foi muito maltratado. Fiz uma dieta cetogênica. Fiquei mega mal-humorada. Coitado do meu marido”, brincou ela.

Apesar disso, ela ficou feliz com o resultado. “Nesse processo, me apaixonei por mim mesma. A gente tem que viver com leveza. Estou mais feliz hoje do que aos 24 anos. Sou linda, vaidosa, libriana”, disse ela.

Nas redes sociais, Gottsha sempre mostra fotos no estilo de selfie e dos bastidores dos seus trabalhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOTTSHA OFICIAL (@gottscha)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOTTSHA OFICIAL (@gottscha)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOTTSHA OFICIAL (@gottscha)

Sertanejo Fabiano também emagreceu recentemente

O cantor Fabiano, da dupla com Cesar Menotti, está mais magro! Ele emagreceu cerca de 15 quilos nos últimos meses e o resultado foi celebrado pela esposa dele, Gabriela Menotti, que mostrou uma foto dos dois na academia.

Ela elogiou a dedicação do marido para cuidar de sua saúde com nova alimentação e exercícios físicos. "Confesso que fico muito feliz em ter o Fabiano de companhia comigo nos treinos. Ele sempre se exercitou, mas tem 6 meses que ele está muito determinado, focado, fazendo dieta e colhendo resultados. Obviamente sempre quis isso pra ele, mas conduzi com a parcimônia de quem sabe que cada uma tem seu tempo, seu jeito, seu como… Compartilho porque vocês sempre me perguntaram sobre isso na caixinha. E eu respondo que sempre o ajudei, com minhas receitas em versões mais leves, com meu incentivo e exemplo de quem sempre amou treinar, mas mais ainda com “meu silêncio”. Sim, isso mesmo…NUNCA cobrei, num passei sermão “por querer seu bem”. E é essa sugestão que deixo pra vocês que querem ajudar o parceiro(a) também", disse ela.

E completou: "FALE MENOS! Quem tem dificuldade com sobrepeso sabe que tem, sabe dos desdobramentos e não facilita nada o julgamento de quem não tem a mesma dificuldade. Porque não é simplista assim (ah é só ter força de vontade), é um todo multifatorial. E acho engraçado quem fala de disciplina só no que diz respeito ao físico porque o Fabiano, por exemplo, sempre foi disciplinado em outras áreas que não sou e pude aprender com ele. Na vida somos “afiados” pela convivência e entrega com quem amamos. Somos moldados mesmo que aos poucos uns pelos outros. Uma troca mútua. Tenha paciência então pra entender que a sua facilidade seja talvez o mais difícil pro outro e não vão ser fórmulas que mudarão isso e sim o AMOR em forma de cuidado e sobretudo LEVEZA. Sempre achei meu gordim um gato, mas agora está um gato cada dia mais saudável!".

Ao ver o post da amada, Fabiano esbanjou bom humor. "Muito obrigado por todo carinho e cuidado comigo meu amor!!! Te Amo!!! Pra comemorar 15 quilos a menos, reservei um jantar romântico numa Pizzaria!!!", declarou.