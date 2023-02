Adele recebeu anel de noivado milionário de namorado, segundo site

Cantora Adele supostamente planeja cerimônia de casamento com o namorado Rich Paul para julho deste ano

A cantora Adele (34) estaria supostamente noiva de seu namorado Rich Paul (41) depois de quase dois anos de namoro. Segundo o site Deux Moi, o agente esportivo teria pedido a famosa em casamento com uma aliança avaliada em meio milhão de libras, que, na cotação atual, equivale a R$3,1 milhões.

O casal de pombinhos já estaria até planejando a cerimônia de casamento para que ela acontecesse no verão do hemisfério norte desse ano, de acordo com uma “fonte muito confiável”, que revelou os planos dos apaixonados para o site.

Uma especialista em gemologia da Prestige Pawnbrokers, principal empresa de penhora de objetos caros e luxuosos da Grã-Bretanha, disse que o anel da cantora britânica pode valer uma grande fortuna. “Adele está usando um diamante lapidado com aproximadamente 8 quilates em uma fina faixa de platina e cravação simples de 4 garras”, disse Alexandra Michell.

“A faixa em si é pavimentada com pequenos brilhantes redondos de cada lado da pedra central. Um belo design onde o diamante em forma de pera realmente se destaca. Se esta pedra de 8 quilates for de cor D e grau de clareza IF, o preço ultrapassa facilmente meio milhão de libras”, completou.

Adele foi vista recentemente com o anel em seus dedos, durante um show em Las Vegas, nos Estados Unidos. Mas não foi a primeira vez que a cantora foi clicada com os diamantes, sendo que em fevereiro do ano passado, durante o tapete vermelho do BRIT Awards, ela já estava usando a peça milionária.