Adele posa ao lado do namorado e de LeBron James em casamento

A cantora Adele e o atleta LeBron James se encontraram em Nova York para um casamento

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 18h07

Nesta última terça-feira, 28, o jogador de basquete LeBron James (37) compartilhou em seu Instagram um clique ao lado de Adele (34).

Na foto, LeBron aparecia com sua esposa Savannah (35) e Adele com seu namorado, o empresário Rich Paul(40) que gerencia a carreira do atleta.

Os dois casais apareciam com look all-black. O jogador e o empresário vestiam smokings tradicionais, enquanto a artista e a esposa de Lebron usavam vestidos pretos com bolsas da mesma cor nas mãos.

Adele, Lebron e seus parceiros se reuniram para um casamento do jogador de basquete Kevin Love (33) e da modelo Kate Bock (34), que aconteceu no último dia 25. A cerimônia aconteceu na biblioteca pública da cidade de Nova York e foi inspirada na obra “O Grande Gatsby”, que faz uma ode aos anos de 1920 nos Estados Unidos.

