AS Academy desponta entre maiores potências no setor da beleza

Com destaque na Times Square, marca possui academia de ensino, franquias e produtos de fabricação própria

O brasileiro está cada vez mais interessado em adquirir conhecimento e qualidade no setor da beleza. Segundo um estudo feito pelo Sebrae, estamos em terceiro no ranking de gastos com cosméticos.

A pesquisa mostra nossa atenção nesta área e como ela traz oportunidades ao empreendedor. Como evidência, vem à tona com a representatividade que as marcas estão conquistando, e a AS Academy é um exemplo.

A marca é representada por um ecossistema de academia de ensino, franquias e fabricação própria de produtos para micropigmentação e estética. Segundo o seu CEO, Alan Spadone, a intenção é mostrar que o projeto de profissionalização gera estabilidade e pode fazer com que o Brasil almeje subir ainda mais. “São 13 anos formando profissionais. Já são mais de 100 mil, em 22 países”, revela.

Reconhecida pelo MEC, lidera o mercado há mais de 10 anos, não somente pela excelência, mas por inovar frequentemente. A mais recente conquista foi a presença em um telão na Times Square, em Nova Iorque, com detalhes sobre suas técnicas. “É uma grande conquista. Reforça a ideia de que, em um espaço tão curto de tempo, a gente pode estar entre as grandes grifes do setor de cosméticos, além de mostrar que o Brasil só tende a crescer”, finaliza.

Conteúdo de responsabilidade de Michelle Pandora.