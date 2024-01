Acabou! Chega ao fim namoro de Caio Castro e Daia de Paula

Daia de Paula confirma o fim do namoro e esclarece motivo após participante do BBB 24 revelar que recebeu mensagem de Caio Castro

Nesta quarta-feira, 10, a repórter Daia de Paula confirmou o término do namoro de quase dois anos com o ator Caio Castro. Em suas redes sociais, a loira esclareceu detalhes sobre o fim do relacionamento, após circularem rumores de uma suposta traição envolvendo uma participante do Puxadinho do Big Brother Brasil 24.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Daia contou que seu relacionamento com o ator chegou ao fim há cerca de um mês: "Irmãs, meu namoro foi lindo e perfeito enquanto durou. O namoro acabou há quase 1 mês já! Não houve desrespeito nem nada”, a comunicadora negou as especulações sobre uma suposta traição do galã.

“Começou leve, terminou leve”, Daia concluiu seu pronunciamento de forma discreta. Além de revelar o fim do relacionamento de quase dois anos, a repórter também deixou de seguir o ex-namorado, que retribuiu o unfollow em sua conta oficial no Instagram. Mesmo com o distanciamento, o ex-casal ainda mantém algumas das fotos juntos na rede social.

É importante mencionar que a loira fez questão de deixar claro que não houve desrespeito por conta de uma polêmica recente envolvendo o ator. No começo desta semana, Juliana Xavier, que saiu da dinâmica do Puxadinho do BBB 24, compartilhou algumas das mensagens que recebeu de famosos depois do reality, incluindo Caio Castro.

"Me falaram que sou teu crush. Que história é essa, moça?", dizia o recado do ator para Juliana. Após a polêmica, a ex-participante contou que sua equipe cometeu um erro ao divulgar a mensagem: “Gente eu nem tenho acesso ao meu Twitter ainda. Eu não peguei, não tenho nenhum aplicativo baixado no meu celular”, a ex-sister justificou.

Quem é a ex-namorada de Caio Castro?

Em março de 2022, Caio Castro assumiu o relacionamento após surgirem aos beijos em um festival de música em São Paulo. Logo após a primeira aparição em público, o ator decidiu não esconder o romance e se declarou para a amada através das redes sociais. Desde então, ele compartilha diversos cliques ao redor do mundo ao lado da paranaense.

Daia, que tem 33 anos, já integrou o balé do programa da Globo, o ‘Domingão do Faustão’ e trabalhou como repórter assistente para o figurão. Inclusive, ela contou como conheceu o amado durante uma participação no programa: "Como todo mundo vem se conhecendo. Adivinha por onde? Rede social, Instagram, direct”, disse a repórter, que recebeu uma mensagem do ator em sua rede social.

