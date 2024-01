Ex-puxadinho do BBB 24 explica troca de mensagens com famosos: "Chateada"

Após a publicação de prints de conversas com Gabriel Medina e Caio Castro, Juliana Xavier, ex-puxadinho do BBB 24, explica troca de mensagens com os famosos

A participante eliminada da dinâmica Puxadinho do BBB 24, Juliana Xavier, surpreendeu a todos ao compartilhar algumas mensagens de recebeu de famosos após sua participação no reality show da Globo. Mais cedo nesta terça-feira, 9, a maquiadora publicou prints de conversas com o ator Caio Castro e o surfista Gabriel Medina em seu perfil no X (antigo Twitter).

No entanto, parece que o compartilhamento dessas mensagens não foram aprovados pela ex-sister. Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Juliana explicou que o compartilhamento dos prints não foi aprovado por ela e foram feitas por pessoas da sua equipe de redes sociais.

No vídeo, ela confessou que ficou chateada com a situação. "Gente eu nem tenho acesso ao meu Twitter ainda. Eu não peguei, não tenho nenhum aplicativo baixado no meu celular", explicou ela, que ainda mencionou seu antigo namoro com o ex-BBB 20, Lucas Gallina.

"Eu tô muito chocada, porque assim, uma das coisas mais difíceis de eu pensar em entrar é conseguir desvincular minha imagem de um homem. E aí um administrador vai lá e vincula a minha imagem com duas pessoas que não tinham nada a ver com a situação", desabafou.

Por fim, Juliana ainda afirmou que a atitude não faz parte do seu caráter. "Eu nunca postaria, eu nunca iria expor. Realmente não faz parte do que eu acredito. Tô muito chateada, vocês não tem noção. Eu já estava acabada com toda a situação, não é legal voltar para casa assim tão rápido, mas eu acho que eu fiquei mais chateada ainda com isso. Não estava esperando", finalizou.

Nas mensagens, Caio Castro e Gabriel Medina flertaram com Juliana em curtas mensagens. "Era para ter entrado", escreveu o surfista, ex-marido de Yasmin Brunet, que está participando do BBB 24. "Me falaram que sou seu crush... Que história é essa, moça?", escreveu o ator na mensagem. O tweet com os prints foi apagado das redes sociais.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)