Caio Castro iniciará curso na faculdade no ano que vem; saiba qual

Ator, empresário, piloto automobilístico e futuro professor! Caio Castro dá o primeiro passo rumo à nova carreira e se matricula na faculdade

Já pensou em esbarrar com o Caio Castro nos corredores da faculdade? No ano que vem alguns universitários vão encarar essa realidade! É que na última quarta-feira, 06, o ator, empresário e piloto automobilístico revelou que está prestes a trilhar um novo caminho profissional ao se matricular no curso de Ciências Biológicas.

Em seu perfil oficial no Instagram, Caio contou que passou o dia fora cuidando de seus empreendimentos, inclusive, visitou um de seus principais patrocinadores nos campeonatos de corrida, que é justamente uma faculdade. Foi então que o ator decidiu se jogar em uma nova empreitada em sua vida profissional.

Apesar de ter feito apenas uma visita à universidade, Caio já efetuou a matrícula em um curso de ciências biológicas na modalidade de ensino a distância. Com essa escolha, o ator terá a flexibilidade para estudar em casa e precisará comparecer nos polos universitários apenas para a entrega de trabalhos e realização de provas.

“Aproveitei e fiz uma matrícula para 2024 em ciências biológicas. Bora voltar a estudar, caralh*", o ator celebrou. Vale lembrar que o desejo de Caio é antigo! Ele já foi aluno de psicologia, mas decidiu deixar a universidade para se aprofundar em outras línguas e viajar bastante; agora ele resgata o sonho de se formar em outro curso e pode se tornar professor ou pesquisador futuramente.

Vale lembrar também que a última aparição de Caio nas telinhas da emissora foi em ‘Todas as Flores’. Após o fim da produção, ele decidiu se dedicar às corridas: “Tive que deixar a carreira artística um pouco de lado por alguns anos. Tanto que nesses 15 anos como ator, eu atuei em oito novelas”, ele detalhou sua decisão ao jornal Extra.

Caio Castro sofreu forte acidente na Copa Truck:

Em outubro deste ano, o ator Caio Castro acabou se envolvendo em um forte acidente. Durante sua participação na Copa Truck, no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e o acidente ocorreu logo no início do warm-up. Apesar do susto, ele conseguiu sair ileso do acidente.