Caio Castro sofre forte acidente na Copa Truck

Ator Caio Castro sofre acidente em competição ao perder o controle de automóvel

Apaixonado por carros, o ator Caio Castro adora pilotar e participar de competições. Neste sábado, 14, durante o treino para a Copa Truck o famoso acabou se envolvendo em um forte acidente. Apesar do susto, ele conseguiu sair ileso.

Segundo informação do GE, o evento aconteceu no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e o acidente ocorreu logo no início do warm-up.

Caio Castro, da equipe ASG Motorsport, perdeu o controle de seu Mercedes-Benz #22 no contorno do Tala Larga e bateu de frente na barreira de pneus. Felizmente, o artista escapou ileso, tendo ocasionado apenas uma rápida interrupção na sessão do treino.

Em novembro do ano passado, o ator já havia se envolvido em outro acidente durante o GP Brasil da F1. Na ocasião, ele também saiu andando do carro e apenas o automóvel ficou afetado.

Caio Castro curte viagem na neve com a namorada

O ator Caio Castro mostrou que curtiu mais uma viagem cheia de emoção com a namorada, a ex-bailarina do Faustão, Daiane de Paula. Recentemente, o artista compartilhou cliques deles aproveitando a neve de Bariloche com muita diversão.

Usando roupa ideal para esquiar, o ex-global e a loira apareceram não somente fazendo o passeio mais radical, mas também curtindo o lado mais tranquilo do local. Bebendo vinho e embaixo do cobertor, o casal protagonizou os registros.

"Un ratito de nuestro fin de semana, y sin palabras para vosotros por la experiencia en la nieve", escreveu Caio Castro sobre os cliques que mostraram um pouco do final de semana e experiência que vivenciaram na neve. Veja fotos da viagem dele com a amada aqui.

No ano passado, após um tempo do término do relacionamento com a atriz Grazi Massafera, Caio Castro assumiu o namoro com Daiane de Paula.