Pétala rebate críticas sobre a sua voz e revela transtorno alimentar: “Foi uma fase bem difícil”

Pétala Barreiros rebate críticas de peões em ‘A Fazenda’ e revela ter sofrido com transtorno alimentar grave

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 13h47

Nos últimos dias mais uma polêmica virou pauta entre os peões do reality ‘A Fazenda’: a voz de Pétala Barreiros. A participante sempre fala de maneira bem suave e calma, mas alguns colegas de reality notaram que a voz dela chega a mudar em alguns momentos, falando diferente em algumas ocasiões, como se fosse um "personagem".

Além do assunto ter sido muito comentado pelos telespectadores, no último domingo, dia 13, a própria Pétala resolveu falar sobre e colocar as cartas na mesa: “Antes de começar, eu vou falar uma coisa pra todo mundo. Não é a primeira vez que falam da minha voz e eu vou falar uma coisa que vocês não sabem e também não gostaria de falar isso aqui mas estou me vendo precisando falar isso”, iniciou a influenciadora.

“Durante um tempo da minha vida eu tive bulimia, por alguns anos... E tive uma disfunção hormonal por causa disso, foi uma fase bem difícil e a minha voz mudou. Então eu não tenho uma voz meio termo, ou eu falo com essa voz ou falo muito alto... Porque realmente eu tive essa mudança por causa disso”, explicou Pétala.

Algumas pessoas que enfrentam esse transtorno alimentar, chegam a induzir o vômito, prática que se feita frequentemente, pode acabar prejudicando a laringe, órgão que tem ligação direta com a fala. Após o discurso os peões permaneceram em silêncio.

Bia e Pétala causam punição em ‘A Fazenda’

No último domingo, dia 13, Bia Miranda e Pétala Barreiros resolveram descolorir os pelos do corpo e na hora de retirar o pó descolorante, elas desceram até a ducha na área da piscina. Logo em seguida, o sinal de punição tocou, acompanhado de um recado da produção: “É proibida a utilização de qualquer produtor durante o uso da ducha, assim como utilizá-la para outra função. Pelo descumprimento desta regra, o grupo todo será punido. Vocês ficarão 48 horas sem gás.”

Após Bia mostrar indignação e Deolane saiu em defesa das amigas e disse: “Eu já usei e acho que todo mundo já usou na ducha.”