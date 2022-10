A Fazenda: Pétala Barreiros exibe corpão ao surgir de biquíni

Pétala Barreiros aproveita o sol em A Fazenda 14 para renovar o bronzeado com look mínimo

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 10h11 - Atualizado às 10h16

A influenciadora digital Pétala Barreiros (23) agitou os seus fãs ao aparecer só de biquíni no confinamento de A Fazenda 14, da Record TV. Nesta semana, ela apareceu só de biquíni pink enquanto renovava o bronzeado na área externa da sede.

As imagens foram compartilhadas pela equipe dela no Twitter e mostraram a artista exibindo a sua barriga sarada e as pernas torneadas.

Regra dos 5 segundos, tá valendo? 😂 pic.twitter.com/CkMNn34EPJ — Pétala Barreiros 🦋 (@petalagb) October 5, 2022

Pétala Barreiros pensou em bater o sino em A Fazenda 14

Também nesta semana, Pétala Barreiros confessou que pensou em bater o sino de A Fazenda 14 para sair do confinamento. Em uma madrugada, ela questionou a produção se sairia da atração na hora se tocasse o sino, mas recebeu uma resposta negativa. Ela descobriu que precisaria esperar até o dia seguinte para ir embora e desistiu de tocar o sino.

“Ontem eu estava deitada ali doidinha para bater o sino”, disse ela. Então, Deolane Bezerra disse para Pétala parar de pensar em bater o sino.