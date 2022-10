A Fazenda 14: Tati Zaqui recebe atendimento médico

Tati Zaqui pede atendimento médico em A Fazenda 14 após brigas ao longo do dia no confinamento

A cantora Tati Zaqui deixou os seus fãs preocupados na tarde desta terça-feira, 4, em A Fazenda 14, da Record TV. Confinada no reality show, ela precisou de atendimento médico após se sentir mal por causa das brigas que aconteceram mais cedo.

Ela contou que estava com problemas de pressão e foi pedir para falar com o médico do reality show. A equipe dela informou para os fãs sobre o atendimento. “Após o clima de estresse, Tati não passou bem e foi encaminhada para o atendimento médico. Vamos mandar energias positivas para que ela melhore o mais breve possível”, disseram.

Pouco depos, Tati voltou a aparecer nas câmeras e a equipe dela disse que estava tudo bem. “Tati já retornou do atendimento médico e disse que está melhor”, declararam.

Tati já retornou do atendimento médico e disse que está melhor . 🙏🏻💙 #TeamTatiZaquipic.twitter.com/fMVOdYaJHu — TATI ZAQUI 👽 (@tatizaqui) October 4, 2022

Peões falam sobre Tati Zaqui no confinamento

Em uma conversa em A Fazenda 14, Deolane Bezerra classificou Tati Zaqui como 'fria'. “Ela é muito fria! Com amizade, com tudo... É muito fria”, disse ela.

Em outro momento, Moranguinho também falou sobre a funkeira. “Tati tem uma carreira lá fora, ela tem que tomar cuidado com o que faz aqui”, declarou, e completou: “Ela não vai ficar aqui se metendo em qualquer confusão, comprando briga para os outros ou falando coisa que não deve, correndo o risco de sair. Acho que ela se preocupa com isso”.