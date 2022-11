A Fazenda 14: Moranguinho diz que André e Iran combinaram ficar de lados opostos no jogo

A permanência de André no jogo gerou teorias para o grupo A, a respeito de sua amizade com Iran

A madrugada desta sexta-feira (18) segue animada em A Fazenda 14. Após a saída de Ruivinha de Marte do jogo e a volta de Bia Miranda e André Marques, as aliadas do grupo A seguem conversando na sala a respeito do jogo. Para as peoas, André e Iran Malfitano estão fazendo um jogo sujo.

“Ele faltou com a verdade, para mim é jogo sujo, tanto dele, quanto de Iran, fazendo o restante de trouxa. Agora todo mundo está ligado”, disse a mulher de Naldo. A dançarina contou sua teoria sobre os dois peões terem combinado de ficarem em lados opostos antes da entrada do jogo, para terem proteção dos dois lados.

Suas aliadas concordaram com a teoria e acrescentaram que os amigos podem ter combinado de dividir o prêmio final, após o término do programa.

Ruivinha de Marte foi a décima eliminada de A Fazenda 14, a ex-peoa deixou o jogo após receber apenas 24,58% dos votos do público para sua permanência na casa. A dançarina participou da Cabine de Descompressão, apresentada por Lucas Selfie e teve a oportunidade de ver cenas marcantes de sua participação em A Fazenda 14.

O apresentador mostrou cenas de seus embates com Lucas Santos durante o programa, um vídeo marcante foi quando o ex-Carrossel humilhou Ruivinha ao delegar as tarefas do fazendeiro. “Eu não acreditei que ele estava fazendo isso”, disse a ex-peoa.