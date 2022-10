A Fazenda 14: Deolane Bezerra deixa internautas revoltados após falar sobre Thomaz Costa

Deolane Bezerra causa polêmica ao comentar momento de tensão vivido pelo ator Thomaz Costa

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 16h12

Nesta terça-feira, 18, aconteceu a formação da quinta roça do reality rural A Fazenda 14. E ela foi marcada por uma polêmica causada pela advogada Deolane Bezerra. Ao comentar sobre a situação tensa que viveu Thomaz Costa ao tentar se automedicar com superdosagem de um remédio, a fala revoltou os internautas.

Durante um dos intervalos do programa ao vivo, depois da votação, a viúva de Mc Kevin e Thomaz foram para a roça junto de Lucas e Shayan. “Se eu sair é um alívio”, desabafou Thomaz. Deolane, então, fez questão de mostrar que quer que o ator ex-Carrossel continue no programa, dizendo: “quero que você fique mais uma semana para ver se você toma mais uma cartelinha de remédio”.

Antes disso, ela já tinha criticado o rapaz. “A Deolane pode ter inúmeros defeitos, mas a Deolane nunca vai se aproveitar de outras pessoas, né, sugar daddy? Então fica difícil a nossa discussão. Você é um dos que a gente fala e abaixa a cabeça de vergonha, porque você é covarde!”, começou.

“Aproveitador de mulheres, de homens, de idosos, de tudo. Você faz qualquer coisa por dinheiro, e eu não sou isso! Eu prefiro ser esquentada, mas verdadeira, e não falsa e covarde - que é o que você é, arara azul!”, disparou Deolane.

Veja só o momento em que Deolane causou revolta com suas falas sobre Thomaz Costa:

O Thomaz disse que se sair vai ser um alívio. Deolane disse que pra ela também, mas quer que ele fique mais uma semana pra tomar mais uma cartelinha de remédio #RoçaAFazendapic.twitter.com/xXzgPv0342 — Central Reality (@centralreality) October 19, 2022

Já os internautas, não gostaram muito das falas infelizes da advogada. “Como ainda gostam dessa mulher?”, disparou uma usuária no Twitter. “Como pode tratar um assunto tão delicado e tão triste com sarcasmo, com deboches”, lamentou outra.

Shay, Deolane, Thomaz e Lucas formam a roça

A roça da semana em A Fazenda 14 é formada pelos peões Shay, Deolane, Thomaz e Lucas. O ex-namorado de Larissa Manoela foi vetado da Prova do Fazendeiro e já está confirmado para enfrentar a decisão do público.

A fazendeira Bia Miranda indicou Shayan, um dos motivos apontados foi que o iraniano cuspiu na cara de Tiago Ramos e o humilhou. Bia também comentou que Shay diz que ela não tem idade para falar algo dentro do programa.