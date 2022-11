Dynho Alves desabafa e acusa Record de destruir seu casamento com Mirella

Dançarino e cantor Dynho Alves detona emissora paulista, inconformado sobre como sua imagem foi passada durante A Fazenda 13

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 15h26

O cantor e dançarino Dynho Alves (27) não está conformado com a situação que passou dentro do confinamento do reality show rural A Fazenda 13 e como a Record mostrou seu comportamento dentro da sede do programa.

Ano passado, quando foi passada a edição do cantor, sua proximidade com a peoa Sthe Mattos causou muito desconforto nos espectadores do programa, mas principalmente em sua esposa na época, a cantora Mc Mirella (24), que devido ao seu comportamento, decidiu sair de casa, mesmo com ele dentro da sede, sem saber de nada.

Então, Dynho quis desabafar sobre tudo, em um comentário de um post no perfil do colunista Leo Dias, onde ele falava sobre as confusões causadas na atual temporada de A Fazenda, que vem dando o que falar.

“Eu disse que um dia eles iriam pagar por todo mal que fizeram, acabaram com meu casamento e fizeram da minha vida um inferno. Somente pelos números, pela audiência, criaram uma novela para o Brasil acompanhar”, começou.

Ainda acusou a emissora de ter usado ele apenas para ter audiência, falando que só descobriu que seu casamento havia acabado depois que saiu do programa. “Todos ali sabem da minha conduta lá dentro, produção, câmeras, produtores, enfim, todos, eu nunca saí para falar mal, só deixei nas mãos de Deus, levantei a cabeça e corri atrás do tempo perdido”, disse.

“O programa só bomba com brigas, discussões? Deixou de entregar entretenimento e só entrega baixaria”, completou, irritado com o reality show, falando que só dá audiência pelas confusões e brigas dentro dele.

Os internautas, não perdoaram Dynho, e não gostaram da atitude do dançarino de culpar a Record, sendo que suas atitudes dentro da casa eram estranhas. "'Acabaram com meu casamento', ele mesmo que passava 24 hrs de frescura com a bonita lá", disse uma. "É verdade! O Carelli colocou a Sthe deitada dentro das pernas do Dinho, um absurdo!", exclama outra.