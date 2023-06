WAP Robot WConnect: conheça o aspirador que vai transformar sua rotina

Se você sempre desejou ter uma rotina de limpeza mais prática em casa, você precisa conhecer o WAP Robot WConnect! O aspirador robô mantém o lar limpinho sem que você tenha sequer o mínimo de esforço para isso. Incrível, não é mesmo?

Com limpeza autônoma 3x1, você varre, aspira e passa pano automaticamente na casa, sem sequer colocar as mãos no aparelho. Ele é perfeito para todos os tipos de pisos, incluindo tapetes e carpetes, para você ter uma limpeza eficiente.

Usando a conectividade WiFi que conecta o aspirador ao seu aplicativo exclusivo, ou o controle remoto que acompanha o aparelho, você pode controlar suas multifunções, incluindo seus modos de limpeza que alcançam até os cantinhos mais difíceis da casa, até agendar horários de funcionamento para ter a casa sempre brilhando!

Ah, e se você sofre com doenças respiratórias, saiba que o seu aspirador robô irá lhe ajudar com isso. Ele possui filtro HEPA, que retém ácaros e bactérias, filtrando todo o ar da sua casa. Ele também acompanha um recipiente de 150 ml de água ou produto de limpeza, que umedece o MOP de limpeza do aparelho, deixando sua casa mais perfumada sem esforço.

Gostou do aspirador robô da WAP? Pois saiba que você pode adquiri-lo hoje mesmo com o cupom CARAS150 no site da Amazon. Basta adicionar o código ao finalizar a compra e garantir R$150 off no aparelho! Clique no link abaixo e aproveite:

1. Robô Aspirador de Pó WAP ROBOT WCONNECT: https://amzn.to/3NizOOZ