Vitamina C: 5 produtos incríveis para incluir no skincare

Repleta de benefícios para a pele, a Vitamina C é uma grande aliada da rotina de beleza. Com ação antioxidante, este ativo poderoso ilumina, clareia manchas, combate o envelhecimento precoce, aumenta a firmeza da pele, corrige rugas e linhas de expressão, potencializa a ação do protetor solar e muuuito mais.

Pensando nisso, listamos 5 produtos incríveis enriquecidos com Vitamina C para você incluir agora mesmo na sua rotina de beleza. Dá uma olhada:

1. Esfoliante Microdermoabrasão Vitamina C, The Body Shop: https://amzn.to/3l1Yk9j

Com micropartículas esfoliantes que removem as células mortas do rosto, o Esfoliante Microdermoabrasão Vitamina C da The Body Shop garante uma pele mais macia, suave e radiante. Além disso, melhora a textura e tonalidade da pele.