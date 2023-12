Verão: 10 livros temáticos para garantir na estação mais quente do ano

Confira literaturas temáticas de verão e escolha seus favoritos

O verão finalmente chegou! E para curtir a estação mais quente do ano, que tal apostar em leituras temáticas incríveis? Pensando nisso, preparamos uma lista com 10 leituras indispensáveis neste verão e que prometem aquecer o seu coração.

Confira e escolha seus favoritos:

1. Leitura de verão, de Emily Henry: https://amzn.to/3vgWbyP

Augustus Everett é um aclamado autor de ficção literária. January Andrews escreve romances best-seller. Enquanto ela cria seus “felizes para sempre”, ele mata todos os seus personagens. Eles definitivamente são polos opostos. A única coisa que têm em comum é que, durante três meses, vão morar em casas de praia vizinhas, ambos falidos e paralisados por um bloqueio criativo. Até que, em uma noite nebulosa, eles fazem um acordo para arrancá-los da zona de conforto: Augustus vai passar o verão redigindo um livro com final feliz, e January vai escrever o próximo clássico da literatura. Ela vai levá-lo a viagens de campo dignas de uma comédia romântica, e ele a acompanhará em entrevistas com sobreviventes de um culto de suicídio (obviamente). Cada um vai finalizar um livro e ninguém vai se apaixonar. Será?

2. Depois daquele verão, de Carley Fortune: https://amzn.to/3veiB3G

Bem-sucedida e independente, Persephone Fraser já não passa os verões à beira do lago. Agora, ela fica em um apartamento elegante, saindo com seus amigos e mantendo todos a uma distância segura de seu coração. Mas um dia, Percy recebe um telefonema que a leva de volta a Barry’s Bay – e para perto de Sam Florek, seu melhor amigo e primeiro amor, de quem ela nunca pensou que teria que se afastar. Mas até que Percy possa confrontar as decisões que tomou e os anos que passou se punindo, Sam e Percy nunca poderão saber se o amor que sentem um pelo outro pode ser maior e mais forte que qualquer erro do passado.

3. Box Trilogia Verão, de Jenny Han: https://amzn.to/47csQD4

A vida de Isabel Conklin é marcada pelas férias de verão, que lhe trazem tudo o que mais ama: o mar, descanso, diversão e, principalmente, Conrad e Jeremiah Fisher, que sempre estiveram ao lado de Belly em suas aventuras. Mesmo sendo tão diferentes, os três constroem uma amizade que parece inabalável. Mas tudo muda quando, em uma dessas férias, Conrad demonstra sentir algo por ela. O problema é que Jeremiah faz o mesmo. À medida que os anos passam, Belly sabe que precisará escolher entre os dois e encarar o inevitável: ela vai partir o coração de um deles. Com uma história encantadora e personagens inesquecíveis, a trilogia acompanha os amores, as desilusões e os dilemas da protagonista Belly dos 15 aos 24 anos. Em meio a descobertas e mudanças, ela se apaixona, se envolve em um triângulo amoroso, entra na universidade e descobre que amadurecer também significa tomar decisões difíceis.

4. Aconteceu naquele verão, de Tessa Bailey: https://amzn.to/4awXB8y

Piper Bellinger, uma das it girls mais influentes de Los Angeles, vive chamando atenção nos eventos e nas redes sociais. Certa noite, depois de levar um fora do namorado, ela invade a cobertura de um hotel e faz uma festa que acaba saindo do controle, seu padrasto decide dar um basta no estilo de vida inconsequente de Piper. Ele corta boa parte do seu dinheiro e a manda para Westport, uma cidadezinha pesqueira com dois mil habitantes, na esperança de incutir na enteada alguma noção de responsabilidade ao fazê-la assumir o bar deixado pelo pai dela. Ao pôr os pés em Westport, Piper conhece Brendan, um capitão barbudo que está certo de que a garota não aguentará nem uma semana. Mas Piper está decidida a provar para o padrasto e aquele capitão rabugento que ela é mais do que um rostinho bonito, mesmo que para isso precise cuidar de uma espelunca e morar em um apartamento minúsculo.

5. Uma tempestade de verão, de K. L. Walther: https://amzn.to/489UH7T

Quando Meredith Fox perdeu a irmã, Claire, um ano e meio atrás, ela se afastou de todos. Mas, neste verão, ela está determinada a voltar a socializar e a viver. A viagem anual de veraneio para Martha's Vineyard parece o momento perfeito para refazer essas relações. Sua família inteira vai se reunir para um grande casamento na praia, e Meredith está animada para participar do tradicional jogo de Assassino que os Fox organizam todo verão. Claire sempre amou essa brincadeira, e Meredith está disposta a tudo para honrar o legado da irmã. Mas quando decide formar uma aliança com Wit, um padrinho da parte do noivo, as coisas começam a sair dos eixos.

6. Um verão em Paris, de Sarah Morgan: https://amzn.to/47dyggT

Depois de muito planejamento, Grace Porter finalmente vai conseguir dar ao marido, David, uma viagem de um mês para Paris. O problema é que David também tem uma surpresa: ele quer o divórcio. Agora, uma viagem que era para ser romântica, se torna apenas uma maneira de Grace escapar de sua cidade. A mais de cinco mil quilômetros de distância, Audrey mal pode esperar para sair de casa. Após finalmente terminar a escola, está pronta para passar o verão em Paris. Longe da mãe e das preocupações, um emprego em uma livraria parece ser o caminho para a liberdade e a independência, mas, sem dinheiro ou conhecimento de francês, a possibilidade de passar o verão dormindo nas ruas parisiense parece muito mais provável… até conhecer Grace, que a salva da demissão iminente. Vivendo em apartamentos vizinhos acima da livraria, essa dupla improvável oferece uma à outra apoio, honestidade e conselhos quando a cidade faz sua mágica e traz novos amores à porta das duas.

7. Um verão italiano, de Rebecca Serle: https://amzn.to/4aDcy8X

Quando Carol morre, Katy fica devastada. Ela perde não apenas sua mãe, mas sua melhor amiga e referência. Para piorar, faltam poucos dias para a viagem que mãe e filha haviam planejado para Positano, na Itália, a cidade mágica onde Carol passou o verão pouco antes de conhecer o pai de Katy. Agora, a filha se prepara para viajar sozinha. No entanto, pouco depois de pisar na Costa Amalfitana, Katy a vê: Carol em carne e osso, aos trinta anos, saudável, bronzeada e feliz. Katy não entende o que está acontecendo nem como isso é possível — tudo o que importa é que, de algum jeito, sua mãe está de volta. Assim, ao longo de um verão italiano, Katy passa a conhecê-la não como sua mãe, mas como a jovem que ela um dia foi. Entretanto, Carol não é exatamente quem a filha imaginava, e, em meio ao luto e à alegria inesperada de tê-la de volta, Katy precisa conciliar a imagem da mãe, que para tudo tinha uma solução, com a da mulher que não tem ideia do que fazer.

8. Um verão revelador, de Jennifer Weiner: https://amzn.to/3NBImB9

Seis anos depois da briga que acabou com a amizade delas e sem nenhum tipo de contato, Daphne Berg fica chocada quando Drue Cavanaugh volta à sua vida, mais linda e bem-sucedida do que nunca, pedindo um favor: ela quer que Daphne seja sua madrinha de casamento. Drue sempre teve tudo, exceto, aparentemente, a habilidade de manter amigos. Mas Daphne não é mais a fiel escudeira apagada do ensino médio. Ela construiu uma vida que ama, incluindo uma carreira em ascensão como influenciadora. Mas resistir à Drue sempre foi difícil, e o convite inclui um final de semana numa mansão paradisíaca em Cape Cod: o cenário ideal para Daphne produzir seus conteúdos e promover a nova linha de roupas que a está patrocinando. Numa noite de verão perfeita, gerações da família Cavanaugh se encontram para um jantar pré-casamento esbanjando riqueza, e um homem feito sob medida para Daphne se materializa. Mas a manhã seguinte se mostra digna de pesadelos, e agora ela terá que lidar com as consequências de voltar para o mundo de Drue.

9. Uma história de verão, de Pam Gonçalves: https://amzn.to/488LRHJ

É o último verão de Analu perto de casa antes de entrar na faculdade. Entre a dificuldade de se entender com seus pais, que queriam que ela cursasse Direito e não Cinema, e as persistentes comparações com seu gêmeo, André Luiz, o grande exemplo de filho que faz tudo para agradar, a garota está cansada de tanta hipocrisia e da cobrança de todos e só quer aproveitar suas férias com os amigos. O lugar é lindo, o clima está ideal e não faltam lembranças em cada cantinho da praia. Pena que nem todas são boas: a primeira decepção amorosa e grande paixão de Ana Luísa, Murilo, está de volta depois de dois anos com o sorriso cafajeste de sempre e novas promessas. De um lado, o futuro em uma nova e incrível cidade, São Paulo; do outro, os amigos, a família e um amor traiçoeiro que ao mesmo tempo machuca e envolve.

10. O verão em que tudo mudou, de Gabriela Freitas, Thaís Wandrofski e Vinícius Grossos: https://amzn.to/48zunUP

A vida sempre guarda inúmeras surpresas. E, sem avisar, ela muda de direção. Três jovens, de cidades distantes, com diferentes realidades, descobrindo o mundo a partir de suas próprias escolhas: complexo, difícil, libertador. Três histórias que se cruzam, no exato momento em que se coloca, diante de cada uma delas, uma exigência capaz de definir algo para o resto de suas vidas.

