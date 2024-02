Valentine’s Day: 9 livros que farão você se apaixonar

Já é Valentine’s Day e a CARAS elencou alguns dos livros que farão você se apaixonar. Vem ver!

Que tal se apaixonar por histórias que farão o seu Valentine’s Day ainda mais inesquecível? Celebrado no dia 14 de fevereiro, a data foi criada em homenagem a São Valentim, um bispo que realizava os casamentos na Roma Antiga em segredo. A data ganhou muita importância, e merece declarações, flores, chocolates e, é claro, bons livros para curtir cada página e torcer pelos personagens mais divertidos de todos. Vem dar uma olhada e aproveite para adquirir os seus favoritos agora mesmo através da Amazon: 1. As Coisas que Nunca Superamos, de Lucy Score (2023) - https://amzn.to/49fproF Sinopse:Naomi tinha a vida perfeita e estava prestes a se casar até que larga o noivo no altar para ir ao resgate de Tina, sua gêmea malvada. Mas ela não esperava que a irmã roubaria seu dinheiro e carro e a deixaria para trás com uma sobrinha que até então desconhecia. Tudo parecia prestes a desmoronar até que Naomi conhece Knox, um brutamontes que vai ajudá-la a se reerguer.

Reprodução/Amazon

2. A Culpa é do Meu Ex, de Mila Wander [eBook] - https://amzn.to/3wgPu06 Sinopse: Quando o reencontro inusitado entre ex-namorados no mesmo ambiente de trabalho os leva a um embate carregado de memórias, a explosão é certa! Com personagens cativantes, diálogos ácidos e reflexões profundas sobre expectativas amorosas, este livro é uma comédia romântica obrigatória para os adoradores de um bom enemies-to-lovers com segunda chance.

3. A Irresistível Face da Mentira, de Vários Autores (2020) - https://amzn.to/3SH6tjX Sinopse:Felipe Prado é um irresistível empresário com objetivos ambiciosos. Bonito e milionário, coleciona sucesso no mundo dos investimentos e com as mulheres com quem se envolve, ainda que mantenha o casamento fracassado com Vanessa Prado. Até que ele desaparece sem deixar rastros, e sua reputação é colocada à prova. A irresistível face da mentira é um livro surpreendente e com muitos toques de sensualidade, prendendo o leitor da primeira à última página

4. Amarras do Destino: Volume 1, de Mary Cristiane (2023) - https://amzn.to/49bK7xL Sinopse: No coração agitado da floresta, onde o verde da natureza domina, nasce uma amizade improvável entre Lunna, uma menina curiosa e determinada, e Poti, um jovem indígena que tem uma conexão profunda com as suas raízes ancestrais. À medida que os anos passam, a inocente amizade se transforma em um amor intenso, florescendo como as cores da primavera em suas vidas. Este primeiro volume, que faz parte de uma duologia, é uma emocionante jornada de amor e autodescoberta que transcende barreiras culturais e temporais.

5. Amor Errado, de Cristina Valori [eBook] - https://amzn.to/3SwgFeI Sinopse: História sobre amore sempre fizeram parte da vida de Mia; emoções que ela nunca vivenciara além das aulas como professora de literatura. Até que um dia as páginas ganharam cores e tornaram Mia a protagonista de um romance onde a tristeza deixara marcas profundas que o tempo nunca fora capaz de apagar. Fugir da dor passou a ser a melhor opção para aplacar a culpa que sentia. Buscando escapar da dor e da culpa, ela enfrenta um passado não resolvido que retorna, exigindo uma segunda chance. Em meio a emoções complexas, Mia percebe que encontrar equilíbrio entre certo e errado pode ser a única solução para reescrever sua história de amor.

6. Meu Sol de Primavera, de Queren Ane (2024) - https://amzn.to/49DarRr Sinopse: Lidar com questões amorosas, enfrentar as dificuldades do dia a dia na escola e nas relações interpessoais, além de encarar profundas transformações físicas e emocionais. A adolescência é uma fase de desafios universais. E o que muda o fato da jovem ser cristã? Absolutamente nada. Neste livro, a autora explora temas que ressoam com a juventude, o que inclui a complexidade do primeiro amor.

7. O Dia em que te Beijei, de Paula Toyneti Benalia [eBook] - https://amzn.to/49u28Ho Sinopse:Neste romance de época, que encerra a trilogia, o leitor acompanha a história de Cecília. Agora conhecida como Marshala, a jovem foge de seu passado doloroso em uma pequena cidade após ser abandonada no altar. Estabelecendo-se como uma renomada modista em Londres, ela acredita ter deixado seu antigo eu para trás. No entanto, o passado ressurge com a volta do duque de Lamberg, Vicenzo, que nunca esqueceu a mulher que incendiou seu coração e sua casa. Determinado a provar seu amor por Marshala, o duque embarca em uma jornada para encontra-la, desencadeando uma mistura intensa de amor e ódio, em que o passado e presente se entrelaçam em meio a vestidos luxuosos, palavras afiadas e o fogo ardente de uma paixão inacabada. Esta obra pode ser lida de forma independente.

8. Orgulho e Preconceito, de Jane Austen (2019) - https://amzn.to/3HZ1HsZ Sinopse: Este clássico da literatura traz a história dos Bennets, que são nobres, porém, sem dinheiro. Esta família é composta pelo pai, pela mãe e por cinco moças, todas em idade de se casar e nenhuma com direito a herdar a propriedade da família. Para assegurar o futuro delas é preciso encontrar pretendentes de boa posição – uma busca que atormenta a senhora Bennet e, consequentemente, todos na família.

9. Tudo me Leva até Você, de Nina LaCour (2023) - https://amzn.to/49wkEio Sinopse:Em meio ao glamour e mistérios de Hollywood, Emi Price, uma estagiária de cinema decidida a esquecer o passado amoroso, se depara com uma carta perdida de uma lenda do cinema. Ao investigar o segredo do astro, a protagonista se envolve em uma busca fascinante pela herdeira desconhecida, a aspirante a atriz Ava. Neste romance, a autora tece uma trama envolvente de amizade, amor e descobertas, revelando como a magia do cinema pode mudar destinos, por trás e diante das câmeras.

