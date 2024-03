Treine em casa: 10 acessórios mais vendidos da Amazon para você garantir

Essa corda proporciona velocidade, estabilidade e durabilidade. Com 2,75 metros, permite ajustar no comprimento ideal para melhor desempenho, é portátil, leve e dinâmica. Ajuda na tonificação dos músculos inferiores e fortalecimento dos músculos superiores, melhorando a coordenação motora, resistência e condicionamento físico.

Se você está a fim de começar uma rotina fitness, que tal investir em acessórios e produtos para treinar em casa? Pensando nisso, preparamos uma lista com 10 itens que vão te dar aquele impulso necessário para uma vida mais saudável, permitindo que você crie treinos incríveis. Tem de tudo: corda, caneleira, bicicleta ergométrica e muito mais!

Desenvolvida para proporcionar conforto extra em práticas de exercícios como caminhada, corrida e ciclismo, essa meia protege contra bolhas, possui excelente respirabilidade e ajuda a minimizar o odor causado pela transpiração. Ao oferecer compressão nos pés, diminui a vibração durante as atividades, reduzindo a sensação de cansaço e aumentando o desempenho muscular.

Esse kit conta com três faixas feitas com látex de alta qualidade, de diferentes níveis de resistência e espessura, oferecendo flexibilidade para uma variedade de exercícios. Pode ser usado para treinos e para alongar a musculatura.

4. Bicicleta ergométrica, Polimet: https://amzn.to/3VBvU9t

Com fácil manuseio, essa bicicleta possui sistema de carga leve e moderado, além de sistema de tração mecânica e monitor com 5 funções (velocidade, distância, tempo, calorias e scan). Garante melhor definição muscular, auxilia na perda de peso e melhora no condicionamento cardiorrespiratório.