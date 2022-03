Tratamento noturno: 5 produtos para a rotina de cuidados capilares

Que tal cuidar do seu cabelo enquanto você dorme? Com fórmulas potentes e eficazes, os produtos de tratamento noturno são a escolha ideal para quem busca praticidade e bons resultados. Pensando nisso, preparamos uma lista com 5 opções incríveis que não podem faltar na sua rotina de beleza! Dá uma olhada:

1. Truss Night SPA Sérum: https://amzn.to/3ts2pZp

Indicado para todos os tipos de cabelo, esse sérum de tratamento noturno da Truss promove hidratação intensa, protege os fios das agressões externas, controla o frizz, nutre e potencializa o brilho.