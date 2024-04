Tecnologia: confira os benefícios de garantir um Echo com Alexa integrada

Você provavelmente já ouviu falar na Alexa, não é mesmo? Super tecnológica, a inteligência artificial da Amazon está integrada a diversos dispositivos capazes de controlar atividades da casa e facilitar a rotina. Mas afinal, quais são os maiores benefícios de ter um dispositivo Echo com Alexa?

Confira algumas de suas vantagens:

1. Controla sua Casa Inteligente

Os dispositivos Echo podem ser integrados com outros aparelhos inteligentes compatíveis. Assim, você pode usar comandos de voz para controlar ações do ambiente, como acender e apagar as luzes, acessar câmeras de segurança, trancar portas, alterar a temperatura do ar condicionado e muito mais.

2. Fonte de informações

Além de dar dicas, ideias e trazer informações sobre assuntos diversos - desde a previsão do tempo até curiosidades históricas - a Alexa também permite que você escute as principais notícias do momento para se manter sempre por dentro.

3. Acesso às suas músicas e filmes favoritos

Com uma qualidade de som única, os dispositivos Echo permitem que você escute suas músicas favoritas em streamings como Spotify e Amazon Music. Além disso, os que possuem tela também garantem acesso a streamings de filmes e séries, como Prime Video e Netflix. Demais, né?

4. Skills da Alexa

Os Skills são aplicativos ativados por voz que adicionam novas funcionalidades na Alexa. Com eles, além dos comandos básicos como “Alexa, toque uma playlist de música pop”, você pode pedir comidas pelo iFood, um carro pela Uber ou, até mesmo, se divertir com jogos como o Show do Milhão.

5. Conexão quando e onde desejar

Além de permitir realizar chamadas para amigos e familiares, você também pode se conectar rapidamente a outros Echo ou fazer chamadas de vídeos - dependendo do seu modelo de dispositivo.

6. Organização da sua rotina

Os dispositivos Echo permitem que você crie alarmes para não se atrasar para seus compromissos, além de contar com uma agenda personalizada para o seu dia a dia. Desta forma, você pode pedir para a Alexa criar eventos, marcar reuniões, montar lista de compras e muito mais.

7. Controles de privacidade

Os Echo são desenvolvidos com camadas de privacidade, que permitem o desligamento do microfone e obedecem aos comandos seguros e programados.

8. Descontos na Amazon

Durante a Semana de Ofertas Alexa, vários Echo estão disponíveis com descontos de até 28% off na Amazon! Incrível, não é mesmo? Aproveite para conferir cada modelo em oferta e escolher o que mais se encaixa na sua rotina:

