Skincare: 10 produtos de beleza que estão entre os mais vendidos da Amazon

BB cream, água micelar, protetor solar e muitos outros itens para cuidados com a pele

Se você está a fim de garantir novos produtos para cuidar da sua pele, não pode perder essas dicas! Preparamos uma lista com 10 itens que vão fazer toda a diferença no seu momento de skincare, garantindo uma pele ainda mais macia, saudável e rejuvenescida. Ah, e a melhor parte é que todos eles estão entre os mais vendidos do site da Amazon! Demais, né?

Confira e escolha seus produtos favoritos:

1. Hidratante facial Hydro Boost, Neutrogena: https://amzn.to/48eoSeM

Combinando o poder hidratante do ácido hialurônico com uma textura ultra leve, refrescante e oil-free, esse item possui até 48 horas de duração e é indicado para todos os tipos de pele, inclusive as mais oleosas.

Reprodução/Amazon

2. Kit Sérum preenchedor Revitalift + Água micelar Hialurônico, L’Oréal Paris: https://amzn.to/48dML6d

Esse kit conta com dois itens incríveis: uma água micelar, que ajuda a manter o nível de hidratação da pele e prevenir o surgimento de novas linhas de expressão; e um sérum preenchedor e anti-idade, que garante uma epiderme ainda mais radiante e preenchida.

Reprodução/Amazon

3. Creme hidratante, Cetaphil: https://amzn.to/48d7LKj

Ideal para uso corporal e em áreas extremamente ressecadas, este creme garante uma hidratação profunda!

Reprodução/Amazon

4. Caixa de sabonetes Amazonia, Phebo: https://amzn.to/3LkBY0f

Recomendado para todos os tipos de pele e para uso diário, essa caixa de sabonetes contém 8 fragrâncias da linha Tradicional. São produzidos com glicerina pura e têm base vegetal, permitindo uma limpeza profunda - e sem agredir a pele.

Reprodução/Amazon

5. Gel de limpeza Effaclar Concentrado, La Roche-Posay: https://amzn.to/3LmBqHb

Indicado para peles oleosas a acneicas, este gel limpa profundamente, ajuda a reduzir a oleosidade da pele de forma duradoura e desobstrui os poros.

Reprodução/Amazon

6. Hidratante labial Morango Shine, Nivea: https://amzn.to/3ZifqTr

Livre de óleos minerais, esse produto garante lábios hidratados por muito tempo. Ah, sem contar que possui um aroma de morango e pigmentos brilhantes incríveis!

Reprodução/Amazon

7. Fotoprotector Fusion Water, Isdin: https://amzn.to/44WV43k

Ideal para uso diário, esse protetor solar contém FPS60, textura fluida ultraleve e garante um efeito matte incrível. Além disso, ajuda a reduzir a oleosidade em até duas horas e rápida absorção.

Reprodução/Amazon

8. Sérum Principia, Vitamina C-10: https://amzn.to/48dL0G5

Graças às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, esse sérum ajuda a reduzir e uniformizar a pigmentação das áreas aplicadas, suavizar rugas e linhas finas, diminuir as olheiras, cravos e espinhas, controlar a oleosidade e proporcionar maciez e viço à pele.

Reprodução/Amazon

9. Creme Cicaplast Baume B5: https://amzn.to/3RhsvKU

Este creme reparador garante a cicatrização da pele de forma rápida, além de um cuidado multirreparador para peles sensibilizadas, áreas tatuadas, ressecadas, de atrito constante e queimaduras solares leves.

Reprodução/Amazon

10. Base BB Cream, L’Oréal Paris: https://amzn.to/3Rpvb9g

Com FPS20, esse BB cream funciona como uma base de cobertura leve, com acabamento natural e radiante. Além disso, hidrata e suaviza as imperfeições da região, minimiza a aparência dos poros, possui ação antibrilho e muito mais.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy