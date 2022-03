Sérum facial: 8 produtos que vão transformar o seu skincare

Repleto de benefícios e com uma textura leve e fluida, o sérum facial é um produtinho que não pode faltar no skincare! Pensando nisso, preparamos uma lista com 8 opções incríveis para você escolher o ideal para o seu tipo de pele e necessidades. Ah, e tem de tudo: sérum para clarear manchas, para combater rugas, com Vitamina C e muuuito mais. Dá uma olhada:

1. Sérum Facial Vitamina C 10, Tracta: https://amzn.to/3hp2u8q

Com efeito antioxidante, clareador e antirrugas, este sérum é rico em Vitamina C e é indicado para todos os tipos de pele.

Reprodução/Amazon

2. Sérum Facial Revitalift Hialurônico, L'Oréal Paris: https://amzn.to/3hoTMqR

Com ácido hialurônico e textura não oleosa de rápida absorção, este sérum da L'Oréal hidrata a pele e reduz 40% das rugas em até 4 semanas.

Reprodução/Amazon

3. Eucerin Anti-Pigment Dual Sérum: https://amzn.to/3nWYHl7

Além de renovar a aparência e deixar a pele mais uniforme, este sérum reduz manchas, uniformiza o tom de pele e proporciona muita luminosidade.

Reprodução/Amazon

4. Sérum Drops Of Youth, The Body Shop: https://amzn.to/37Ya8mY

O sérum Drops Of Youth possui benefícios que provêm das células-tronco do funcho do mar, garantindo uma pele regenerada, suave, macia e jovem.

Reprodução/Amazon

5. La Roche-Posay Hyalu B5 Repair Sérum Anti-idade: https://amzn.to/381m2Nj

Com uma textura aqua gel refrescante, este sérum é adaptado para peles sensíveis, reduz rugas, recupera a elasticidade da pele, melhora o viço e a luminosidade.

Reprodução/Amazon

6. Sérum Glow, Bee Basics Cosméticos Naturais: https://amzn.to/3nXKB2R

Este sérum é um blend de óleos vegetais super potentes das regiões amazônicas do Brasil. Perfeito para quem deseja uma pele hidratada, revitalizada e luminosa.

Reprodução/Amazon

7. Skinceuticals Discoloration Defense Sérum: https://amzn.to/2MkLNzL

Super potente, esse sérum incrível garante um clareamento do melasma de até 60% em 12 semanas. Além disso, recupera a luminosidade da pele.

Reprodução/Amazon

8. Sérum Noturno Vitamina E, The Body Shop: https://amzn.to/3aRbT7C

Leve, delicado e de rápida absorção, este sérum noturno deixa a pele intensamente revigorada e hidratada após uma noite de uso. Legal, né?

Reprodução/Amazon

