Secadores, chapinhas e modeladores: 6 opções para um cabelo com efeito de salão

Selecionamos 6 itens que vão garantir mais praticidade na rotina de beleza

Deseja ter mais praticidade na rotina de beleza? Nós podemos te ajudar nessa missão! Preparamos uma lista incrível com secadores, chapinhas e modeladores incríveis que vão garantir um cabelo com efeito de salão sem sair de casa!

Dá uma olhada:

1. Secador de Cabelos Mondial, Black Rose Turbo: https://amzn.to/468d2kq

Com 1900W de potência e um design inovador, esse secador é compacto, possui três temperaturas, bocal direcionador e emite íons que selam as cutículas dos fios, eliminando o frizz e garantindo um cabelo mais brilhante e macio.

2. Prancha Alisadora Mondial, Golden Rose: https://amzn.to/468d4ZA

Com chapas flutuantes, controle de temperatura, revestimento cerâmico com tourmaline, trava de segurança e cabo giratório, essa prancha garante um liso intenso, sem marcas e com mais brilho.

3. Escova Secadora Soft Rose Gold, Britânia: https://amzn.to/48ezESf

Perfeita para o dia a dia, essa escova secadora posui 1300W de potência, tecnologia Natural Care e luz infrared. Além disso, ela seca, alisa e modela os fios.

4. Modelador 1 Curves, Taiff: https://amzn.to/46cTprz

Esse modelador da Taiff possui tecnologia cerâmica, led indicador de funcionamento e cabo de 3 metros, perfeito para quem deseja cachos e ondas duradouras!

5. Secador Taiff Style: https://amzn.to/3rfXn3P

Com potência de 2000W e motor profissional AC, o secador Taiff Style garante uma secagem mais rápida e silenciosa.

6. Prancha New Shine Therapy Remington: https://amzn.to/45VQ800

Essa chapinha promove o efeito de escova progressiva, mas sem danificar os fios. Possui placas de cerâmica revestidas com nanopartículas de óleo de abacate e macadâmia, que contam com alta concentração de vitamina E, promovendo uma ação antioxidante e umidificadora.

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

