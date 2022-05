Secador, prancha e mais: 6 itens que vão facilitar a rotina de beleza

Selecionamos 6 acessórios que vão garantir um cabelo com resultado de salão

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 19h00

Deseja ter mais praticidade na rotina de beleza? Então você está no lugar certo! Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 6 acessórios que vão garantir um cabelo com resultados de salão. E tem de tudo: escova secadora, prancha e muuito mais! Dá uma olhada: 1. Secador de Cabelos Mondial, Chrome Pink: https://amzn.to/3wEDK4h Leve e silencioso, o secador Chrome Pink da Mondial possui 2000W de potência, 2 velocidades e 3 temperaturas. Garantindo uma secagem rápida, ele emite íons que selam as cutículas dos fios, eliminando o frizz e proporcionando madeixas mais brilhantes e macias.

Crédito: Reprodução/Amazon

2. Modelador 1 Curves, Taiff: https://amzn.to/3PGDNVZ Com tecnologia cerâmica e LED indicador de funcionamento, o modelador 1 Curves da Taiff mantém a saúde dos fios enquanto cria cachos com efeito natural. Fácil de usar e com aquecimento rápido, o aparelho promete mais praticidade na rotina.

Crédito: Reprodução/Amazon

3. Escova Secadora Soft Rose Gold, Philco: https://amzn.to/3yLf90b Com cordão giratório e cerdas com pontas emborrachadas, a escova secadora Soft Rose Gold da Philco seca, alisa e modela os fios facilmente. Além disso, conta com 3 opções de temperaturas e 2 de velocidades.

Crédito: Reprodução/Amazon

4. Prancha Titanium Blue, Britânia: https://amzn.to/3lkbv5t Garantindo alta performance, a prancha Titanium Blue da Britânia é ideal para todos os tipos de cabelo. Leve e compacta, ela aquece rapidamente, possui luz indicadora de funcionamento, controle de temperatura e trava de segurança. Além disso, garante fios macios, brilhantes e alinhados.

Crédito: Reprodução/Amazon

5. Cacheador Automático Argan Styler, Philco: https://amzn.to/3wxQUA0 Com Bivolt automático e tubo com revestimento em cerâmica, esse cacheador automático da Philco é ideal para quem deseja cachear os fios com mais praticidade e rapidez. Com rotação em dois sentidos, o aparelho garante cachos definidos, naturais e duradouros.

Crédito: Reprodução/Amazon

6. Escova Taiff Style: https://amzn.to/3G1cnWm Moderna e eficaz, a escova Taiff Style possui cerdas resistentes, cabo giratório, duas opções de temperaturas e jato frio. Com ação anti-frizz, ela seca, alisa e modela os fios facilmente.

Crédito: Reprodução/Amazon