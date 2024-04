Romance, suspense e mais: 11 livros de ficção para você garantir na estante

Confira obras incríveis de ficção e escolha suas favoritas

Está a fim de renovar sua estante de livros? Então você não pode perder essa lista! Selecionamos 11 obras de ficção dos mais diversos gêneros - romance, suspense e muito mais - e que vão conquistar os fãs. Confira e escolha sua próxima leitura: 1. Os nossos refúgios, de Emma Lord: https://amzn.to/3W9rG9l No dia de sua formatura no Ensino Médio, Riley percebe duas coisas: a primeira, que ela passou os últimos quatro anos tentando tanto ser uma boa filha, que sua mãe não tem mais ideia de quem Riley realmente é; e a segunda, a jovem não sabe o que quer fazer da vida por causa disso. A solução? Fazer as malas e se mudar para Nova York no verão, onde Tom, seu melhor amigo de infância e cocriador da “Lista de Refúgios” – uma lista de todas as aventuras que eles queriam fazer juntos desde que ele se mudou – irá ajudá-la a entrar em contato com seu antigo eu e pavimentar o caminho para um novo futuro. Riley não tem certeza do que esperar de Tom, que está distante desde que a carreira de roteirista da mãe famosa dele o afastou. Mas quando ela chega à cidade, o reencontro entre eles é tão simples quanto era antigamente – a não ser por uma complicação inesperada que levará os sentimentos de Riley em uma direção nova. Enquanto ela, Tom e seus novos amigos percorrem os itens da “Lista de Refúgios”, Riley aprende que às vezes a maior aventura não é aquela que você escolhe embarcar, mas aquela que vibra inevitavelmente em seu coração.

Reprodução/Amazon

2. A casa à beira do abismo, de William Hope Hodgson: https://amzn.to/3xIBAEL Dois amigos embarcam para breves férias no interior da Irlanda. A descoberta de uma casa construída à beira de um abismo e de um diário escrito pelo que parece ser o primeiro habitante do lugar são o ponto de partida para acontecimentos insólitos. Hodgson constroi a tensão de forma gradual, com habilidade real, em uma trama cheia de suspense, por vezes assustadora, bem escrita e repleta de ideias e conceitos fantásticos. Um mistério sombrio e assustador até o fim.

Reprodução/Amazon

3. O problema dos três corpos, de Cixin Liu: https://amzn.to/4b1DsXo China, final dos anos 1960. Enquanto o país inteiro está sendo devastado pela violência da Revolução Cultural, um pequeno grupo de astrofísicos, militares e engenheiros começa um projeto ultrassecreto envolvendo ondas sonoras e seres extraterrestres. Uma decisão tomada por um desses cientistas mudará para sempre o destino da humanidade e, cinquenta anos depois, uma civilização alienígena à beira do colapso planeja uma invasão. Uma clássica história de ficção científica e um jogo envolvente em que a humanidade tem tudo a perder.

Reprodução/Amazon

4. Box Grandes Obras de Jane Austen: https://amzn.to/3UoIpUP Jane Austen é considerada uma das maiores romancistas da literatura mundial. Seus romances são caracterizados pela narrativa elegante, pelos cuidados no retrato dos costumes de sua época e pela abordagem singular da busca pelo amor e pela felicidade, que continuam ocupando lugar de destaque entre os clássicos atemporais, mesmo mais de dois séculos após sua morte, em 18 de julho de 1817. Esta coleção reúne as três principais obras da autora: Orgulho e preconceito, Razão e sensibilidade e Persuasão.

Reprodução/Amazon

5. O Jardim Secreto, de Frances Hodgson Bernett: https://amzn.to/3U8ssRc As histórias encantadoras e surpreendentes são capazes de tocar o coração de leitores de diferentes gerações. Em 1911, a autora Frances Hodgson Burnett escreveu O Jardim Secreto, uma obra sobre o poder transformador da amizade e da natureza. O enredo conta a história de Mary, uma menina rabugenta, irritada e desagradável; Dickon, um garoto doce e amigo que é encantador de animais; e Colin, um menino mimado e apavorado com uma possível iminência da morte.

Reprodução/Amazon

6. Uma vida pequena, de Hanya Yanagihara: https://amzn.to/49DvNh6 Quando quatro amigos de uma pequena faculdade de Massachusetts se mudam para Nova York em busca de uma vida melhor, eles se veem falidos, sem rumo e amparados apenas por sua amizade e por suas ambições. Willem, lindo e generoso, é aspirante a ator; JB, nascido no Brooklyn, é um pintor perspicaz e às vezes cruel, que busca ingressar no mundo das artes; Malcolm é um arquiteto frustrado que trabalha numa empresa de renome; e o solitário, brilhante e enigmático Jude funciona como o centro gravitacional do grupo. Com o tempo, o relacionamento deles se aprofunda, matizado pelo vício, pelo sucesso e pelo orgulho. No entanto, seu maior desafio é o próprio Jude, um litigante extremamente talentoso na meia-idade, porém, ao mesmo tempo, um homem cada vez mais atormentado, a mente e o corpo marcados pelas cicatrizes de uma infância misteriosa, e assombrado pelo que teme ser um trauma tão intenso que não só não será capaz de superar ― mas que vai definir sua vida para sempre.

Reprodução/Amazon

7. Gente ansiosa, de Frederik Backman: https://amzn.to/3W5zRDD A busca por um apartamento não costuma ser uma situação de vida ou morte, mas toma tais dimensões quando um fracassado assaltante de banco invade o apartamento e faz de reféns um grupo de desconhecidos. O grupo inclui um casal recém-aposentado que procura, sem parar, casas para reformar, evitando a verdade dolorosa de que não é possível reformar o casamento; um casal que, prestes a ter o primeiro filho, não concorda sobre nada; uma mulher de 87 anos que já viveu demais para temer uma ameaça à mão armada; um corretor imobiliário assustado, mas ainda disposto a vender; e um homem misterioso que se trancou no único banheiro do apartamento. Cada personagem carrega uma vida de reclamações, mágoas, segredos e paixões prestes a transbordar. Ninguém é exatamente o que parece. E todos — inclusive o ladrão — estão desesperados por algum tipo de resgate. Conforme as autoridades e a imprensa cercam o prédio, os aliados relutantes revelam verdades surpreendentes e desencadeiam eventos tão inusitados que nem eles próprios são capazes de explicar.

Reprodução/Amazon

8. Uma família feliz, de Raphael Montes: https://amzn.to/3U6FRcx Eva tem a vida perfeita. Seu marido é um jovem advogado em ascensão. Suas filhas gêmeas são lindas, inteligentes e saudáveis. Seu trabalho, a arte reborn, é um sucesso na internet. À sua volta, tudo está à mão: o Blue Paradise, condomínio fechado de classe média-alta na Barra da Tijuca, oferece todo tipo de serviço para que ela não precise sair do conforto de seu lar. Eva tem a vida perfeita ― até descobrir que está grávida e seu mundo virar de cabeça para baixo.

Reprodução/Amazon

9. Xeque-mate, de Ali Hazelwood: https://amzn.to/3TXpL56 Mallory Greenleaf não quer mais saber de xadrez. Desde que abandonou o esporte há quatro anos, se preocupa apenas em manter o emprego medíocre numa oficina mecânica para conseguir cuidar da mãe doente e das irmãs mais novas. Tudo muda quando ela se obriga a participar de um torneio beneficente e, sem querer, derrota o atual campeão mundial, Nolan Sawyer. A notícia de que Nolan perdeu para uma novata deixa o mundo do xadrez em choque. E o pior: ele mal pode esperar para enfrentá-la de novo. Mas Mallory não está nem um pouco interessada nisso. Só que o sucesso inesperado também representa a chance de ganhar prêmios. E, apesar de tudo, ela não consegue evitar a atração pelo enigmático enxadrista… Quando o amor pelo esporte que ela tanto quer odiar começa a dominá-la de novo, Mallory logo percebe que nem toda disputa acontece no tabuleiro, que a fama é mais difícil do que parece e que às vezes o xeque-mate é só o começo.

Reprodução/Amazon

10. O labirinto do fauno, de Guillermo Del Toro: https://amzn.to/3UnnvFz No ano de 1944, Ofélia e a mãe cruzam uma estrada de terra que corta uma floresta longínqua ao norte da Espanha, um lugar que guarda histórias já esquecidas pelos homens. O novo lar é um moinho de vento tomado pela escuridão e pela crueldade do capitão Vidal e seus soldados, dispostos a tudo para exterminar os rebeldes que se escondem na mata. Mas o que eles não sabem é que a floresta que tanto odeiam também abriga criaturas mágicas e poderosas, habitantes de um reino subterrâneo repleto de encantos e horrores, súditos em busca de sua princesa há muito perdida. Uma princesa que, segundo os sussurros das árvores, finalmente retornou ao lar.

Reprodução/Amazon

11. Melhor do que nos filmes, de Lynn Painter: https://amzn.to/3w5JYO4 Elizabeth Buxbaum sempre soube que seu vizinho não seria um bom namorado. Apesar de todos acharem Wesley Bennett simpático e muito bonito, Liz tinha certeza de que, na verdade, ele era um chato de galochas. Mas Michael Young era diferente. Dez anos depois, ele estava de volta, mais lindo e charmoso do que nunca, e esbarrar com o garoto na escola foi como um sinal do universo. Liz estava determinada a fazer qualquer coisa para conquistar o verdadeiro amor... até mesmo pedir ajuda ao vizinho irritante. O plano era infalível: fazer com que Michael notasse sua existência e a convidasse para o tão sonhado baile de formatura. Mas à medida que Wes e Liz se aproximam, ela vai questionar tudo o que sabe sobre o amor e descobrir que talvez seu “felizes para sempre” seja surpreendente — e melhor do que ela poderia imaginar.

Reprodução/Amazon