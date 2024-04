Romance, desenvolvimento pessoal e mais: 11 best-sellers da Amazon para você garantir

Confira dicas de obras incríveis para garantir na sua estante

Se você está procurando novos livros incríveis para garantir na sua estante, essa lista é para você! Selecionamos 11 obras de diferentes gêneros - incluindo romance, suspense, desenvolvimento pessoal e muito mais - para você conhecer. E a melhor parte é que todos eles são best-sellers da Amazon! Demais, né?

Confira nossas dicas e obras e escolha suas favoritas:

1. O homem mais rico da Babilônia, de George S. Clason: https://amzn.to/3vGAsB2

Baseando-se nos segredos de sucesso dos antigos babilônicos ― os habitantes da cidade mais rica e próspera de seu tempo ―, George S. Clason mostra soluções ao mesmo tempo sábias e muito atuais para evitar a falta de dinheiro, como não desperdiçar recursos durante tempos de opulência, buscar conhecimento e informação em vez de apenas lucro, assegurar uma renda para o futuro, manter a pontualidade no pagamento de dívidas e, sobretudo, cultivar as próprias aptidões, tornando-se cada vez mais habilidoso e consciente.

2. Hábitos atômicos, de James Clear: https://amzn.to/3VKHVcU

Pequenas mudanças, resultados impressionantes. Não importa quais sejam seus objetivos, Hábitos Atômicos oferece um método eficaz para você se aprimorar ― todos os dias. James Clear, um dos mais expoentes especialistas na criação de hábitos, revela as estratégicas práticas que o ensinarão, exatamente, como criar bons hábitos, abandonar os maus e fazer pequenas mudanças de comportamento que levam a resultados impressionantes. Se enfrenta dificuldades para mudar seus hábitos, o problema não é você, é o sistema escolhido. Os maus hábitos se repetem sem parar porque você está usando o sistema errado, e não porque não queira mudar. Assim, suas limitações não são a complexidade de seu objetivo, mas a inadequação de seus sistemas.

3. A biblioteca da meia-noite, de Matt Haig: https://amzn.to/3PJPZqf

Aos 35 anos, Nora Seed é uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas. Arrependida das escolhas que fez no passado, ela vive se perguntando o que poderia ter acontecido caso tivesse vivido de maneira diferente. Após ser demitida e seu gato ser atropelado, Nora vê pouco sentido em sua existência e decide colocar um ponto final em tudo. Porém, quando se vê na Biblioteca da Meia-Noite, Nora ganha uma oportunidade única de viver todas as vidas que poderia ter vivido.

4. Tudo é rio, de Carla Madeira: https://amzn.to/4cXaWZ9

Com uma narrativa madura, precisa e ao mesmo tempo delicada e poética, o romance narra a história do casal Dalva e Venâncio, que tem a vida transformada após uma perda trágica, resultado do ciúme doentio do marido, e de Lucy, a prostituta mais cobiçada da cidade, que entra no caminho deles, formando um triângulo amoroso.

5. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, de Philippa Perry: https://amzn.to/3VGpztu

Todos os pais querem que seus filhos sejam felizes, sem errar na educação. Mas como atingir esses objetivos? Em vez de mapear um plano “perfeito”, Philippa Perry oferece um olhar geral sobre como desenvolver relacionamentos de qualidade. Sem julgamentos e regras, Perry ensina a entender como sua própria criação afeta sua relação com seus filhos; aceitar que irá cometer erros e entender o que pode fazer a respeito deles; dar fim a ciclos e padrões de comportamento negativos; lidar com os próprios sentimentos, assim como os de seus filhos; e entender o que comportamentos diferentes comunicam.

6. Nada pode me ferir, de David Goggins: https://amzn.to/49q6HSO

A infância de David Goggins foi um pesadelo. Pobreza, racismo e maus-tratos físicos marcaram seus dias, assombraram suas noites e quase determinaram seu futuro. Por meio da disciplina, da resistência mental e do trabalho duro, o jovem que havia perdido as esperanças deu a volta por cima, aprendeu a dominar a própria mente e se transformou em um ícone das Forças Armadas e um dos maiores atletas de resistência do mundo. Único homem a completar o treinamento de três das principais forças de elite americanas e se tornar Navy SEAL, Army Ranger e especialista da Air Force Tactical Air Control Party (TACP), Goggins também bateu recordes em ultramaratonas e eventos de resistência. Neste livro, ele compartilha sua surpreendente história de vida e revela que a maioria das pessoas utiliza apenas uma parte da própria capacidade física e mental.

7. Uma família feliz, de Raphael Montes: https://amzn.to/3vukvxP

Eva tem a vida perfeita. Seu marido é um jovem advogado em ascensão. Suas filhas gêmeas são lindas, inteligentes e saudáveis. Seu trabalho, a arte reborn, é um sucesso na internet. À sua volta, tudo está à mão: o Blue Paradise, condomínio fechado de classe média-alta na Barra da Tijuca, oferece todo tipo de serviço para que ela não precise sair do conforto de seu lar. Eva tem a vida perfeita ― até descobrir que está grávida e seu mundo virar de cabeça para baixo.

8. Nutrir, de Gisele Bündchen: https://amzn.to/4aGb0ud

Gisele Bündchen acredita que a saúde é nossa maior riqueza e que o bem-estar começa pela comida. Em casa, ela escolhe seguir uma alimentação baseada em proteínas magras e saudáveis e legumes e verduras ricos em nutrientes, mas também acredita em uma alimentação flexível (com direito a noite de pizza com as crianças!). Nesta rotina também entram receitas sem glúten, com ingredientes como farinha de amêndoas, óleo de abacate e tâmaras. Neste livro, você encontra formas para criar uma rotina cheia de intenções positivas, alimentos nutritivos e gratidão como base para um estilo de vida saudável. São 100 receitas que incluem sugestões para combinações leves e fartas, bem como dicas para tornar as refeições mais atraentes para as crianças.

9. O avesso da pele, de Jefferson Tenório: https://amzn.to/49iOCGc

O avesso da pele é a história de Pedro, que, após a morte do pai, sai em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos. Com uma narrativa sensível e por vezes brutal, Jeferson Tenório traz à superfície um país marcado pelo racismo e por um sistema educacional falido, e um denso relato sobre as relações entre pais e filhos.

10. Imperfeitos, de Christina Lauren: https://amzn.to/3J45OEz

Olive se sente como a gêmea azarada da casa, já que nada dá certo para ela. Porém, parece que o jogo vira quando sua alergia a frutos do mar a protege de um desastre, já que todos os convidados da festa de casamento da irmã sofrem com intoxicação alimentar. Na verdade... nem todos. Ethan, o irmão do noivo, também ficou de fora desse pesadelo. Então, a irmã de Olive, propõe a eles que aproveitem a viagem de lua-de-mel, que não é reembolsável, para uma ilha do Havaí. Mas há um “pequeno” problema: Olive e Ethan são inimigos mortais. A ideia de ambos era ficar bem longe um do outro, mas a situação muda quando uma mentirinha boba vai crescendo e não podem voltar atrás.

11. Em agosto nos vemos, de Gabriel García Marquez: https://amzn.to/4aGODol

Todo mês de agosto, Ana Magdalena Bach pega uma barca para uma ilha caribenha a fim de colocar um ramo de gladíolos no túmulo de sua mãe. Todos os anos, ela se hospeda em um hotel e, antes de dormir, desce para comer algo no bar. Para não ter erro, ela pede sempre o mesmo sanduíche de presunto e queijo e depois sobe para seus aposentos. Até que, certa vez, um homem a convida para uma bebida. E, depois do primeiro gole de seu gim com gelo e soda, sentindo-se atrevida, alegre, capaz de tudo ― inclusive de se despir de suas amarras conjugais, esquecendo momentaneamente marido e filhos ―, ela cede aos avanços do desconhecido e o leva para seu quarto. Essa noite específica faz com que Ana Magdalena ― e sua vida ― mude para sempre. E, depois dessa experiência, ela passa a ansiar por cada mês de agosto, quando não apenas visita o túmulo de sua mãe como também tem a chance de escolher um amante diferente todos os anos.

