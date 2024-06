Romance: 11 livros incríveis para você ter na estante

O amor está no ar! Se você ama livros de romance e está a fim de garantir novos livros do gênero para entrar no clima do Dia dos Namorados, nós podemos te ajudar! Preparamos uma lista com 11 obras incríveis para você ter na estante e que vão te prender do início ao fim.

Confira e escolha seus favoritos:

1. O Clube P.S. Eu te amo, de Cecelia Ahern: https://amzn.to/3DGuall

Já se passaram sete anos desde que o marido de Holly Kennedy morreu ― e seis desde que ela leu a última carta enviada por ele, pedindo a ela que tenha coragem de criar um novo caminho para si. Hoje, Holly sente orgulho de seu trajeto. Está quase decidida a morar com o novo namorado, Gabriel, e a vender a casa que tinha comprado com Gerry. Porém, quando sua irmã pede que ela compartilhe a história das cartas “P.S. Eu te amo” no seu podcast, um grupo inspirado nas cartas de Gerry, e que se autodenomina “Clube P.S.: Eu te amo”, aproxima-se de Holly para pedir a ajuda dela. Conforme cada membro pede ajuda para deixar algo significativo para seus entes queridos, ela embarca em uma jornada que desafiará sua noção do que significa amar alguém para sempre.