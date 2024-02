Sem estresse: confira itens que vão te ajudar a ter uma rotina mais relaxante

Tirar um tempo da rotina corrida para cuidar de você mesma é fundamental, né? Pensando nisso, preparamos uma lista com diversos itens que podem te ajudar a relaxar de forma leve e divertida. Tem de tudo: vela aromática, difusor, massageadores, incensos e muito mais!

Este massageador de cabeça proporciona uma incrível sensação de conforto e bem-estar. Pode regular a intensidade do toque apenas movendo as hastes para fora ou dentro.

Para elevar as energias e purificar o ambiente, esses incensos são fundamentais! Contam com fragrâncias únicas e que irão ajudar a trazer harmonia e positividade para o espaço.

Essa máquina portátil de luz e som acalma os pequenos com três sons diferentes: silencioso, batimento cardíaco e ruído branco. Além disso, sua luz noturna suave pode brilhar de forma contínua ou pulsar em sincronia com o som selecionado. Demais, né?

Este porta incenso cria um efeito incrível de cascata de fumaça, purificando o ar e ajudando a relaxar. Com ele, você pode desfrutar de um ambiente calmo e tranquilo!

Perfeito para quem deseja deixar o ambiente agradável e com um cheiro incrível. Basta adicionar algumas gotinhas da sua fragrância favorita no difusor!

Complete os espaços em branco deste livro com cores, faça seus próprios esboços e crie um universo deslumbrante. Ideal para todas as idades, este livro permite que você se distraia e esqueça os problemas do dia a dia de uma forma criativa.