Produtos de beleza veganos: 8 itens que você precisa experimentar

Além de não agredirem o meio ambiente, os produtos veganos são absorvidos mais facilmente, contam com ótima qualidade por terem ingredientes selecionados, evitam a crueldade animal e ainda são super recomendados para peles sensíveis, já que podem evitar possíveis irritações.

E para te ajudar na hora da escolha, trouxemos uma lista repleta de produtos para você dar uma olhada e incluir na sua rotina de beleza. Dá uma olhada na nossa seleção:

1. Máscara Argila Branca, Aroma dos Aromas: https://amzn.to/3vxWxf6

Com toque cremoso e suave, esta máscara de argila branca é super indicada para peles sensíveis, absorve o excesso de oleosidade e ainda tem ação iluminadora.

2. Kit Shampoo e Condicionador Blends Vitamina C, Inoar: https://amzn.to/2PKkzo1

O shampoo e condicionador da linha Blends são formulados com vitamina C, rejucomplex3 e óleo de argan, facilitam a escovação, ajudam a reduzir a quebra e ainda combatem o frizz. Fica a dica!

3. Desodorante Spray Natural e Vegano, Boni Natural: https://amzn.to/3vBMLZB

Com óleos essenciais de melaleuca e toranja para neutralizar os odores da transpiração, este desodorante é perfeito para o dia a dia.





4. Máscara Afro Vegan, Inoar: https://amzn.to/3gSvpDI

Formulado com óleo de rícino e manteiga de karité, esta máscara penetra na fibra capilar para devolver a hidratação natural, nutre intensamente e ainda pode ser utilizada para as técnicas Low Poo, No Poo e Co-Wash.

5. Milagre Creme de Pentear, Lola Cosmetics: https://amzn.to/2Rm08hy

Auxiliando no processo de desembaraçar os fios, este creme de pentear deixa o cabelo mais hidratado e brilhoso.

6. Sabonete Líquido Vegano Pura Vitalidade, Physalis: https://amzn.to/3gUhnkY

Com extratos de amora e hibisco, este produto foi desenvolvido para nutrir e recuperar a vitalidade da pele.

7. Be(M)dita Ghee Reconstrução Papaia, Lola Cosmetics: https://amzn.to/2SrfBhb

Agora, quando o assunto é reconstrução dos fios, aposte neste produto! Com papaia e queratina vegetal, ele repõe a massa perdida e também devolve maleabilidade e força para o cabelo.

8. Om Óleo de Argan, Yenzah: https://amzn.to/3nQdrmQ

Com alto poder hidratante, este óleo traz proteção e brilho para as madeixas.

