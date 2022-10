Prepare-se para o Halloween: 5 filmes de terror para assistir no Prime Video

Selecionamos 5 filmes de terror para assistir no Dia das Bruxas

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 15h00

Hoje, dia 31 de outubro, é celebrado o Dia das Bruxas. Se você ainda não sabe como vai aproveitar a data, que tal entrar no clima de terror e passar o dia maratonando filmes assustadores? Para facilitar a sua vida, preparamos uma lista com 5 opções incríveis - e horripilantes - que estão disponíveis no Prime Video. Dá uma olhada:

1. Halloween: A Noite do Terror

Neste clássico lançado em 1978, Michael Myers retorna à sua cidade natal para continuar o terror que ele começou há 15 anos e, durante o Dia das Bruxas, aterroriza uma adolescente e seus amigos.

2. Não Adianta Rezar

Após passar momentos difíceis depois de um conturbado divórcio e de uma luta intensa para se livrar da dependência química, Anna finalmente vai se mudar de casa com seu novo marido e com a filha. No entanto, o misterioso espírito de uma freira não quer que ela vá embora.

3. A Casa do Terror

No Halloween, um grupo de amigos encontra uma casa assombrada que promete se alimentar dos seus maiores medos. Porém, as coisas se tornam mortais quando eles percebem que alguns pesadelos são reais.

4. A hora da sua morte

Mesmo sem acreditar, a enfermeira Quinn baixa um aplicativo que promete prever o momento exato da morte de cada pessoa. Após ver que só tem dois dias de vida, coisas assustadoras começam a acontecer e Quinn precisa lutar contra o tempo para conseguir sobreviver.

5. O Despertar das Sombras

Um grupo de universitários estão em uma fazenda isolada para realizar alguns dias de pesquisas. No local - que é apontado como cenário de assassinatos históricos - eles acabam encontrando um livro antigo que convoca os demônios da mata e, após uma estudante começar a agir estranho, coisas assustadoras passam a acontecer.

